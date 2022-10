Mentre la corsa al governatore si stringe, c’è un frenetico invito all’azione tra i democratici

Convocando una riunione di emergenza della sua leadership in un’e-mail lunedì, il WFP ha avvertito che “un’affluenza progressista depressa avrà conseguenze devastanti per i candidati a basso voto sostenuti dal WFP e per il voto e il futuro del partito”.

“So che alcuni di noi hanno profondi disaccordi politici con Kathy Hochul, motivo per cui in primo luogo abbiamo sostenuto Jumaane, ma un’amministrazione Zeldin sarebbe assolutamente distruttiva per la nostra agenda”, ha scritto Sochie Nnaemeka, direttrice del partito a New York. L’e-mail, ottenuta dal New York Times.

Le preoccupazioni per il coinvolgimento degli elettori hanno portato alcuni sindacati a fare uno sforzo dell’ultimo minuto per aiutare il governatore, con la spesa per la televisione e l’acquisto di pubblicità digitale, molti dei quali mirati agli elettori di minoranza del partito.

I due sindacati che rappresentano gli insegnanti – l’American Federation of Teachers e il New York State United Teachers, che rappresenta 600.000 insegnanti nello stato – hanno contribuito ciascuno con $ 500.000 a un super PAC, PROGRESS NYS, per finanziare una campagna pubblicitaria televisiva e online. .

Un altro super PAC, Empire State Forward, dovrebbe ricevere almeno $ 400.000 da una mezza dozzina di sindacati per trasmettere annunci radiofonici rivolti agli elettori neri e caraibici, incentrati sulla sicurezza pubblica e sulla giustizia razziale. (La campagna di Hochul ha anche stanziato $ 150.000 in pubblicità, che inizieranno a essere trasmesse venerdì, sulle stazioni radio con un vasto pubblico di neri).

Candice Tolliver, direttrice politica del 32BJ SEIU, uno dei sindacati che rappresenta i lavoratori dei servizi edili, ha affermato che gli annunci hanno parlato con molti membri del sindacato, che secondo lei sono generalmente “più credibili per i democratici”.

“È davvero importante assicurarsi di cambiare le fondamenta”, ha detto. “Sentiamo che c’è una certa apatia tra gli elettori e la paura che tutti stiano a casa, quindi vogliamo ricordare alle persone di non rimanere a casa e cosa c’è in gioco in queste elezioni”.