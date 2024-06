Narendra Modi ha prestato giuramento come Primo Ministro dell’India

didascalia dell’immagine, Modi ha prestato giuramento per il terzo mandato consecutivo come Primo Ministro dell’India

9 giugno 2024, 14:55 BST Aggiornato 13 minuti fa

Narendra Modi ha prestato giuramento come Primo Ministro indiano per la terza volta in una grande cerimonia tenutasi presso la Casa del Presidente a Delhi.

Il leader del Bharatiya Janata Party (BJP) ha promesso di “fare del bene a tutte le persone senza favoritismi né favoritismi”.

L’Alleanza Nazionale Democratica guidata dal BJP di Modi ha vinto le elezioni generali con 293 seggi, un margine più ristretto di quanto previsto dai sondaggi d’opinione.

Migliaia di ospiti hanno partecipato alla cerimonia del giuramento presso la Casa del Presidente a Delhi. Tra loro ci sono i leader dei vicini Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Maldive, ma non del Pakistan o della Cina.

A Delhi, che è stata dichiarata no-fly zone, è stata messa in atto una massiccia sicurezza, con più di 2.500 poliziotti di stanza intorno allo stadio.

Parlando mentre il presidente Draupadi Murmu prestava giuramento, Modi ha affermato che avrebbe sostenuto la sovranità e l’integrità dell’India e avrebbe governato con “vera fede e lealtà alla Costituzione”.

Ha detto: “Darò diritti a tutte le categorie di persone secondo la costituzione e la legge senza paura o favore.

Alla cerimonia ha prestato giuramento anche un gruppo di ministri del nuovo gabinetto di Modi.

Modi, 73 anni, è solo il secondo leader indiano a vincere il terzo mandato consecutivo dopo il primo primo ministro del paese, Jawaharlal Nehru.

Il partito nazionalista indù BJP, che governa l’India da un decennio, aveva previsto una vittoria assoluta per Exit, ma ha perso la maggioranza parlamentare alle elezioni generali. READ 2021 World Series: Braves Rookie Dylan Lee inizia gara 4 contro Astros

Il suo blocco NDA ha superato i 272 seggi necessari per formare il governo con due alleati principali, il Telugu Desam Party (TDP) e il Janata Dal (United) JD(U).

Venerdì, i parlamentari eletti hanno votato per Modi come presidente della Lok Sabha (la camera bassa del Parlamento), per il BJP come leader del partito parlamentare e leader della NDA.

didascalia dell’immagine, Migliaia di persone si sono radunate davanti alla Casa del Presidente a Delhi in occasione della cerimonia del giuramento

Non è chiaro quali concessioni i suoi alleati potrebbero aver negoziato in cambio del loro sostegno. I media indiani riferiscono che molti stanno tenendo d’occhio incarichi ministeriali chiave.

L’opposizione guidata dal Congresso, l’Alleanza Indiana, ha definito le elezioni come un mandato contro il governo Modi.

Modi, tuttavia, ha ribattuto venerdì: “L’opposizione ha cercato di dipingere i risultati del Lok Sabha del 2024 come una perdita per noi. Ma non abbiamo perso, non abbiamo mai perso e non perderemo mai”.

didascalia dell’immagine, Gli ospiti del Palazzo Presidenziale sono stati visti sventolarsi

Ringraziando gli elettori per il loro mandato, Modi ha detto che “farà di tutto” per sradicare la corruzione e la povertà.

Dare potere ai poveri e alla classe media è la nostra priorità, ha affermato.

Durante la sua campagna elettorale, Modi e il suo partito sono stati accusati dai critici di usare discorsi di incitamento all’odio, di attaccare la minoranza musulmana del paese e di incarcerare esponenti dell’opposizione.

Venerdì, il Primo Ministro eletto ha affermato che l’alleanza NDA è impegnata nel principio del “Sarva Bandh Sambhava” (uguaglianza religiosa).