Previsioni per la Festa del Papà: le temperature estreme rappresentano un rischio di calore per gli Stati Uniti centrali e meridionali

Un cartellone mostra la temperatura attuale a Phoenix, in Arizona, il 5 giugno. Questa settimana è prevista un’altra cupola di calore nel Midwest e nel Sud-Est.





CNN

—



Si prevede che la prima ondata di caldo significativa dell’anno arrostirà una parte significativa dell’America centrale e meridionale con temperature record nella domenica della festa del papà, a quattro giorni dall’inizio ufficiale dell’estate.

Il National Weather Service afferma che le persone nel sud e nel Midwest stanno pianificando di festeggiare i papà fuori domenica Essere cool Nel mezzo di una grave minaccia di calore, con temperature superiori agli anni ’90 in alcune aree.

L’intensa ondata di caldo non si ferma qui. Un completo e Cupola termica eccezionalmente resistente Si prevede che il caldo durerà per tutta la settimana, aumentando nella domenica orientale e estendendosi al Midwest e ai Grandi Laghi nei prossimi giorni.

Le cupole termiche intrappolano l’aria e la cuociono per giorni con più luce solare, rendendo ogni giorno più caldo del precedente.

L’ultima domenica di primavera sarà più calda nelle pianure e nel Midwest, con temperature comprese tra la metà e gli oltre 90°C, secondo il National Weather Service.

Le persone che vivono nella regione dei Grandi Laghi possono aspettarsi temperature tra gli anni ’80 e i ’90.

L’Iowa e il Missouri saranno colpiti domenica da alcune delle peggiori condizioni di caldo, con gran parte di entrambi gli stati che si trovano ad affrontare il rischio di categoria 3 o superiore – impatti legati al caldo.

IL Ufficio del servizio meteorologico nazionale a St. Louis La domenica, il giorno più caldo dell’anno, ha incoraggiato i residenti a prendere ulteriori precauzioni. “Saranno le 100-105 del pomeriggio. Non siamo ancora abituati a questo tipo di caldo”, hanno scritto in precedenza i meteorologi X su Twitter.

Domenica Calore incessante Secondo il servizio meteorologico, sarà avvertito in stati tra cui Kansas, Illinois, Tennessee, Arkansas e Mississippi.

Alcune piccole sacche di categoria 4 – o estrema – si faranno sentire in luoghi come Atlanta, dove le temperature potrebbero raggiungere domenica pomeriggio. 102 gradi Nel pomeriggio.

Milioni di persone dovranno affrontare rischi per la salute legati al caldo poiché le condizioni raggiungeranno livelli estremi questa settimana, secondo le stime del Servizio meteorologico nazionale e dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il calore è Forma mortale del tempo Negli Stati Uniti, gli uragani e i tornado combinati uccidono in media il doppio delle persone ogni anno.

Dai un’occhiata a questo contenuto interattivo su CNN.com



Temperature estreme e un clima caldo sgradevole si faranno strada nelle principali città del Midwest e del Nordest all’inizio della settimana lavorativa. Lunedì le temperature a Chicago raggiungeranno i 99 gradi con un indice di calore di 105 gradi. Previsioni presso l’ufficio del Chicago Weather Service.

Lunedì le temperature elevate per la valle dell’Ohio superiore e la regione dei Grandi Laghi saliranno tra la metà e la parte superiore degli anni ’90, con il potenziale di pareggiare o battere diversi record, ha affermato il Weather Forecast Center.

Il caldo da record continuerà fino a venerdì nella valle dell’Ohio e nel nord-est, con indici di calore che dovrebbero raggiungere i 105 gradi in alcune aree, secondo il National Weather Service.

Lunedì una minaccia di calore di livello 3 colpirà gran parte dello stato, tra cui Wisconsin, Illinois, Indiana e Ohio, ha affermato il servizio meteorologico. Nel frattempo, gran parte dell’Iowa meridionale si trova ad affrontare una grave minaccia di caldo lunedì.

I meteorologi del servizio meteorologico a Des Moines, Iowa, avvertono di temperature elevate e umidità fino a martedì. Spingiti negli anni ’90 E i valori dell’indice di calore hanno quasi raggiunto la tripla cifra.

“La mattinata sarà meno interessante poiché le temperature saranno tra la metà e la metà degli anni ’70”, ha detto il centro di previsioni meteorologiche.

“La combinazione di caldo, umidità e poco sollievo durante la notte può portare impatti diffusi e significativi legati al calore a chiunque non abbia un’adeguata idratazione o un raffreddamento affidabile”, ha affermato il centro.

A Detroit, dove si prevede che le temperature diurne saliranno fino a 90 gradi, il nucleo urbano della città non vedrà molto sollievo dopo il tramonto. Lo dicono i meteorologi del servizio meteorologico I minimi notturni scenderanno intorno ai 70 questa settimana.

Queste condizioni soleggiate continueranno a cambiare negli Stati Uniti orientali e nordorientali entro martedì.

Ha contribuito a questo rapporto Elisa Raffa della CNN.