Reclutamento del football universitario: programma del National Signing Day 2022, orari degli annunci chiave, previsioni, scelte

Mercoledì segna l’inizio del periodo di firma anticipata per il ciclo di reclutamento del college football del 2023, e con la maggior parte dei migliori 247 potenziali clienti che stanno già prendendo le loro decisioni, tutti gli occhi saranno puntati sulle restanti preziose reclute che devono ancora dichiarare i loro obiettivi. Nove giocatori dovrebbero annunciare il primo giorno del periodo di firma anticipato di mercoledì con tre potenziali clienti in diretta su 247Sports.

Quattro potenziali clienti a cinque stelle nostrani fanno le loro tanto attese selezioni mercoledì, tre dei quali dal sud e uno dalla costa occidentale.

Quando verranno dichiarate live queste assunzioni? Quali altri migliori potenziali clienti stanno ufficializzando le loro scelte universitarie il primo giorno del periodo di firma anticipata? Di seguito è riportato uno sguardo agli impegni di alto profilo di mercoledì e ai punti di atterraggio previsti di conseguenza. 247Sport Pronostici sfera di cristallo.

Unisciti a noi al Signing Day LIVE mercoledì 21 dicembre alle 9:00 ET

