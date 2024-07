Streaming live di Jake Paul vs Mike Perry: come guardare l’incontro di stasera online e in TV

Jake Paul boxerà stasera l’ex combattente UFC Mike Perry dopo che l’incontro programmato dello YouTuber con Mike Tyson è stato ritardato.

Paul, 27 anni, avrebbe dovuto boxare Tyson, 58 anni, questo fine settimana, ma l’ex campione mondiale dei pesi massimi ha avuto un’epidemia di ulcera durante un volo a maggio. Quell’incidente ha ritardato Paul contro Tyson fino a novembre, ma Paul, nel tentativo di rimanere attivo, affronta Perry qui.

Lo stesso vale per Amanda Serrano, che avrebbe dovuto affrontare una rivincita con Katie Taylor; Serrano gareggerà questo fine settimana prima dello scontro a coppie a novembre.

L’avversario di Paul, Perry, 32 anni, è un ex combattente della UFC. Riuscirà a consegnare a Paul (9-1) la seconda sconfitta nella carriera di pugile professionista dell’influencer?

Quando è il combattimento?

Paul vs Perry si giocherà stasera, sabato 20 luglio, all’Amalie Arena di Tampa, in Florida.

La carta principale inizia alle 2:00 BST di domenica 21 luglio (18:00 PT / 20:00 CT / 21:00 ET di sabato).

L’evento principale sarà seguito dalla passeggiata sull’anello domenica alle 5:00 BST (21:00 PT e 23:00 CT sabato / mezzanotte ET domenica).

Come posso vederlo?

Ball vs Perry sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN Pay-Per-View in oltre 200 paesi in tutto il mondo. Nel Regno Unito, il pay-per-view è disponibile a £ 19,99; Negli Stati Uniti costa $ 64,99. Acquista qui un abbonamento a DAZN, con piani a partire da £ 9,99 al mese.

Carta intera (soggetta a modifiche)

La grande moderna Amanda Serrano sarà attiva prima del suo combattimento con Katie Taylor entro la fine dell’anno ( Belle foto )

Jake Paul contro Mike Perry (Cruiserweight)

Amanda Serrano vs Stevie Morgan (superleggeri femminili)

H20 Argento vs Lucas Bahdi (leggeri)

Tony Aguilar vs Corey Marksman (leggero)

Julio Cesar Chavez Jr. contro Uriah Hall (pesi incrociati)

Shadasia Green vs Natasha Spence (supermedi femminili)

Julio Solis vs TBA (leggero)

Alexis Chaparo vs Kevin Hill (pesi medi)

Angel Barrientos contro Edwin Rodriguez (super-pesi gallo)

Ariel Perez vs Dane Guerrero (pesi massimi leggeri)