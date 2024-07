Team USA vs Serbia: risultato in tempo reale, aggiornamenti da Olympic TuneUp

Il Team USA continua la sua corsa per la quinta medaglia d’oro olimpica consecutiva con una serie di partite di esibizione contro altre squadre contendenti prima di arrivare a Parigi.

Mercoledì, gli Stati Uniti affronteranno la Serbia guidata dalla stella dei Denver Nuggets e MVP della NBA Nikola Jokic ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Sarà un test importante per la squadra guidata da LeBron James e Stephen Curry, con entrambe le squadre che giocheranno nel Gruppo C in Francia.

Il Team USA è alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo aver sconfitto l’Australia 98-92 all’Emirates Arena lunedì e il Canada 86-72 la scorsa settimana a Las Vegas. La squadra si recherà poi a Londra per altre due partite di esibizione contro Sud Sudan e Germania.

Per le Olimpiadi, tre partite del Gruppo C si giocheranno a Lille il 28 luglio (Serbia), 31 luglio (Sud Sudan) e 3 agosto (Porto Rico). Gli ottavi di finale si trasferiranno a Parigi per i quarti di finale (6 agosto), le semifinali (8 agosto) e la partita per la medaglia d’oro (10 agosto) all’Accor Arena.

Segui gli aggiornamenti, gli highlights e le analisi della partita di mercoledì mentre il Team USA cerca di mantenere il suo slancio pre-olimpico contro una talentuosa squadra serba.

