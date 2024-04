Un dirigente di CD Projekt prende in giro il gioco “AAAA” di Ubisoft, Skull and Bones, afferma che lo studio ora realizzerà giochi “AAAA”

Un dirigente di CD Projekt Red ha deriso il collega editore Ubisoft e il suo tentativo fallito di classificare Skull and Bones come un gioco “AAAA”.

AAA è solitamente un'etichetta data ai giochi di successo da aziende con tasche profonde per indicare che questi giochi erano costosi da realizzare. L'etichetta è solitamente priva di significato. Nella migliore delle ipotesi, ci dà un'idea del budget del gioco. Nel peggiore dei casi, è un linguaggio di marketing utilizzato per convincere i potenziali clienti che gli alti valori di produzione fanno un buon gioco.

Ubisoft ha provato un trucco simile quando ha lanciato la sua nave pirata multiplayer chiamata Skull and Bones all'inizio di quest'anno. Il CEO Yves Guillemot aveva precedentemente descritto il gioco ritardato all'infinito come una versione “AAAA” per giustificare il suo prezzo di $ 70, un argomento con cui i giocatori beta erano fortemente in disaccordo.

Il tema della crescita continua è emerso anche nell’ultimo anno fiscale Chatta domande e risposte Con Karolina Gnaś, vicepresidente delle relazioni con gli investitori di CD Projekt Red. È stata posta scherzosamente una domanda se lo studio The Witcher e Cyberpunk 2077 rivaluterebbe la sua posizione solo su AAA tra i commenti di Ubisoft. “Avremo AAAAA”, ha risposto Gnaś.

I budget dei videogiochi divennero insostenibili e così iniziò ufficialmente la corsa agli armamenti AAA. Skull and Bones è stato il primo gioco AAAA della storia. CD Projekt Red osa pubblicare il primo gioco AAAAA al mondo con The Witcher 4 e il suo seguito Cyberpunk. Chi prenderà il controllo, firmerà l'assegno e oserà sviluppare per primo il gioco AAAAAAA?

Passando a notizie più serie, l'editore ha anche condiviso che The Witcher 4 introdurrà “nuovi elementi e meccaniche di gioco” che non apparivano nella trilogia originale. Non abbiamo ancora molte informazioni sul prossimo gioco di ruolo – anche il suo nome non è confermato – anche se CDPR non sostituirà gli sviluppatori con l'intelligenza artificiale per realizzare il sequel.

Nostro Recensione di Teschio e Ossa Ha detto che è stato “un sacco di fatica per pochissima ricompensa”.