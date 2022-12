27 morti a Buffalo mentre la bufera di neve colpisce la parte occidentale di New York

Nella parte occidentale di New York, i residenti sono orgogliosi della loro resilienza di fronte al brutale clima invernale, sopportando il peso maggiore di una violenta tempesta che ha portato un freddo pungente in gran parte degli Stati Uniti. A un certo punto venerdì, due terzi della popolazione degli Stati Uniti era sotto allerta o avviso invernale.

Altre aree sembravano riprendersi dopo che i forti venti hanno abbattuto le linee elettriche negli Stati Uniti centrali, orientali e settentrionali. Nel Maine, uno degli stati più colpiti dalle interruzioni, più di 17.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità lunedì pomeriggio, secondo le mappe delle società di servizi statali.

Ma la tempesta persiste nell’area di Buffalo. “Possiamo vedere la luce alla fine del tunnel”, ha detto Mr. Bolancarz ha detto. “Ma non è ancora finita. Non ci siamo”, ha detto.

Agenti di polizia e soccorritori vagavano per le strade di Buffalo su motoslitte e camion, mentre membri della Guardia Nazionale, vestiti con abiti militari, pattugliavano in jeep. Mentre i residenti hanno provveduto a scavare da soli, molti ristoranti e supermercati sono stati chiusi, mandando le persone sui social media per trovare rifornimenti.

Dave Lewis, 52 anni, di Buffalo, ha camminato 45 minuti prima di raggiungere le piste di pattinaggio. Sig. Lewis ha detto di aver comprato “tonno, carne essiccata e pop”.

“Devo procurarmi del cibo”, disse Mr. disse Lewis. “Prenderò quello che posso ottenere.”

Ali Omar, il proprietario del negozio, ha detto venerdì che la barra di metallo sopra la vetrina del negozio era ghiacciata. È riuscito ad aprirlo domenica e da allora i residenti si sono accalcati per comprare quello che possono.

Latasha Leeper, 38 anni, è stata costretta a saltare il suo turno domenicale in una vicina casa famiglia per pagare $ 100 a persona per rimuovere un cumulo di neve di quattro piedi da dietro la sua auto.