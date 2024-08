Aaron Judge degli Yankees è stato il più veloce a raggiungere 300 HR, 955 partite

CHICAGO – Il fannullone dei New York Yankees Aaron Judge ha centrato il suo 300esimo homer, raggiungendo il traguardo più velocemente di qualsiasi altro giocatore mercoledì sera quando si è unito contro i Chicago White Sox.

Judge, alla sua 955esima partita e 3.431esima battuta, ha segnato tre punti nell’ottavo inning della vittoria per 10-2 di New York. Il sei volte All-Star e MVP della American League del 2022 ha guidato un cantante up-and-in per 3-0 Chad Kuhl nel bullpen dei White Sox a sinistra per il suo 43esimo homer da leader della major league.

Il fuoricampo del giudice è stato di 361 piedi, il suo secondo più corto della stagione, dopo 339 piedi il 19 maggio. Non ci sarebbe stato nessun fuoricampo allo Yankee Stadium.

Ralph Kiner ha segnato 300 homer nella sua 1.087esima partita e Babe Ruth nella sua 3.831esima battuta.

Chicago ha intenzionalmente portato Juan Soto a parlare di Judge, la seconda volta nella carriera di Judge che il battitore prima di lui è stato intenzionalmente calpestato. L’altra volta è stato il primo anno del giudice, il 31 agosto 2016 (Chase Headley ha camminato intenzionalmente nel 13esimo inning a Kansas City).

È stato il terzo fuoricampo in carriera di Judge su un campo di 3-0 e il primo dal 2021.

Meno partite con un massimo di 300 HR in carriera* Giocatore Giochi Aronne giudice 955 Ralph Kiner 1.087 Ryan Howard 1.093 Juan González 1.096 *Storia della MLB — Statistiche e informazioni ESPN

Judge è il settimo giocatore diverso nella storia della franchigia a segnare 300 fuoricampo per gli Yankees, unendosi a Ruth, Mickey Mantle, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Yogi Berra e Alex Rodriguez.

Il giudice ha impiegato 671 partite per raggiungere 200 fuoricampo in carriera; Gli ci sono volute 284 partite per passare da 200 a 300.

Judge è diventato il 162esimo giocatore a segnare 300 homer. Il suo totale si colloca al 13° posto tra i giocatori attivi.

ESPN Stats and Information, Associated Press e Reuters hanno contribuito a questo rapporto.