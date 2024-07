AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: Trump ferito nella sparatoria alla manifestazione in Pennsylvania; Il partecipante e l’uomo armato sono stati uccisi

Il vicepresidente Kamala Harris è stato interrotto sabato dai manifestanti in un municipio gestito dall’organizzazione apartitica Asian and Pacific Islander American Vote (APIAVote).

Mentre discuteva dei commenti dell’ex presidente Donald Trump, i manifestanti che protestavano contro il sostegno dell’amministrazione Biden alla guerra di Israele a Gaza hanno iniziato a fischiare dal pubblico.

Secondo i giornalisti presenti nella stanza, i manifestanti – almeno un piccolo gruppo con in mano un cartello – hanno interrotto e cantato: “La Palestina sarà libera dal fiume al mare”.

I sostenitori inizialmente hanno soffocato i manifestanti con cori di “altri quattro anni”, spingendo il vicepresidente a rispondere: “E avremo quei quattro anni, e avremo quei quattro anni – ovviamente, rispettiamo il diritto di ognuno di esprimere le proprie opinioni”. preoccupazioni. Ne parlo adesso, tuttavia, continuerò l’argomento.

Mentre cercava di continuare, i manifestanti hanno iniziato di nuovo a cantare “Palestina libera, libera”, spingendo i sostenitori a soffocare nuovamente le proteste con “altri quattro anni”.

“Stiamo lottando per una democrazia e valori democratici in cui tutti hanno il diritto di parola”, ha detto Harris, poi ha ripetuto: “Avremo altri quattro anni”.

Oggi a GazaIl ministero della Sanità afferma che almeno 90 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che secondo il suo esercito aveva preso di mira il capo militare di Hamas.

L’attacco israeliano ha avuto luogo ad al-Mawasi, che Israele ha designato come rifugio sicuro per i palestinesi in fuga dai combattimenti altrove. Secondo un’analisi della CNN, nell’attacco è stata utilizzata almeno una munizione di fabbricazione americana, come confermato da un ex tecnico statunitense per lo smaltimento delle armi militari.

Questo post è stato aggiornato per chiarire che Harris sta parlando in un municipio organizzato da APIAVote, non in un evento organizzato dalla campagna Biden.