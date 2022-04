Allineamento completo del telescopio spaziale James Webb della NASA: acquisizione di immagini chiare e focalizzate

NASA Web al centro dell’attenzione, pronto per eseguire l’hardware

allineamento[{” attribute=””>NASA’s James Webb Space Telescope is now complete. After a full review, the observatory has been confirmed to be capable of capturing sharp, well-focused images with each of its four powerful onboard science instruments. Upon completing the seventh and final stage of telescope alignment, the team held a set of key decision meetings and unanimously agreed that Webb is ready to move forward into its next and final series of preparations, known as science instrument commissioning. This process will take about two months before scientific operations begin in the summer.

The alignment of the telescope across all of Webb’s instruments can be seen in a series of images that captures the observatory’s full field of view.

“These remarkable test images from a successfully aligned telescope demonstrate what people across countries and continents can achieve when there is a bold scientific vision to explore the universe,” said Lee Feinberg, Webb optical telescope element manager at NASA’s Goddard Space Flight Center.



Il telescopio Webb completa la fase di allineamento. Credito: Goddard Space Flight Center della NASA

Le prestazioni ottiche del telescopio sono ancora migliori delle previsioni più ottimistiche del team di ingegneri. Gli specchi di Webb ora dirigono la luce completamente focalizzata raccolta dallo spazio in ogni strumento e ogni strumento cattura con successo le immagini con la luce che gli viene trasmessa. La qualità dell’immagine fornita per tutti gli strumenti è “diffrazione limitata”, il che significa che la risoluzione del dettaglio che può essere visto è la migliore fisicamente possibile date le dimensioni del telescopio. Da questo momento in poi, le uniche modifiche agli specchi saranno le regolazioni periodiche e molto piccole delle clip dello specchio principale.

“Con l’allineamento del telescopio e gli sforzi per l’emivita completati, il mio ruolo nella missione del telescopio spaziale James Webb è terminato”, ha affermato Scott Acton, Webb Wavefront Sensing and Control Scientist, Ball Aerospace. “Queste immagini hanno cambiato profondamente il modo in cui vedo l’universo. Siamo circondati da una sinfonia di creazione. Ci sono galassie ovunque! Spero che tutti nel mondo possano vederle”.

Ora, il team di Webb rivolgerà la sua attenzione alla messa in servizio di strumenti scientifici. ogni strumento È una gamma altamente avanzata di rilevatori dotati di lenti, maschere, filtri e apparecchiature personalizzate che lo aiutano a svolgere la scienza per cui è progettato. Le proprietà specializzate di questi strumenti verranno configurate ed eseguite in diverse combinazioni durante la fase di esecuzione degli strumenti per confermare completamente la loro disponibilità alla scienza. Con la conclusione ufficiale dell’allineamento del telescopio, il personale chiave coinvolto nel funzionamento di ogni strumento è arrivato al Mission Operations Center presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora e parte del personale coinvolto nell’allineamento del telescopio ha terminato i propri compiti.

Sebbene l’allineamento del telescopio sia completo, rimangono alcune attività di calibrazione del telescopio: Come parte del funzionamento dello strumento scientifico, il telescopio sarà indirizzato a puntare in diverse aree del cielo dove la quantità totale di radiazione solare che colpisce l’osservatorio varierà per confermare stabilità termica quando si cambiano gli obiettivi. Inoltre, continue osservazioni di manutenzione ogni due giorni monitoreranno l’allineamento dello specchio e, quando necessario, applicheranno correzioni per mantenere gli specchi nelle loro posizioni compatibili.