Caleb Williams dei Bears fa paragoni con Patrick Mahomes dopo Tyreek Hill

Caleb Williams Ha fatto paragoni con Patrick Mahomes Non passò molto tempo prima che i Chicago Bears lo rendessero la scelta numero 1 quest’anno Il Draft NFL. La stella dei Miami Dolphins, Tyreek Hill è l’ultimo La vistosa uscita pre-campionato di Williams con i Bears per stuzzicare le somiglianze sabato. Eppure Williams non presta troppa attenzione agli alti elogi, minimizzando direttamente l’equivalente di Mahomes sabato sera.

“È rispetto”, ha detto Williams ha detto ai giornalisti di discussione. “È davvero bello, ma io sono Caleb Williams. Patrick Mahomes è Patrick Mahomes. Tyreek Hill è Tyreek Hill. Tanto amore per loro e cose del genere: li ho incontrati, ho parlato con entrambi, cose del genere quello, ma stiamo guardando le partite dei Chicago Bears. Siamo venuti per vincere.”

Mahomes, ovviamente, è già sulla buona strada per essere considerato uno dei più grandi quarterback che abbiano mai giocato, alla ricerca del suo quarto. Super Bowl Vittoria alla sua settima stagione da titolare. La Williams deve ancora fare uno scatto nella stagione regolare. Eppure quest’ultimo ha affascinato Chicago – e molto altro ancora – con un inizio colorato nella sua preseason da rookie, lampi di grande gioco – osiamo dire alla Mahomes – freestyle.

Il fatto che Williams non accetti pubblicamente paragoni con la stella dei Kansas City Chiefs potrebbe essere incoraggiante per i fan dei Bears, che hanno già grandi aspettative per il prodotto USC nel 2024.