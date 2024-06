Chipotle nega le accuse dei social media secondo cui le porzioni sono piccole

Chipotle contesta le recensioni degli influencer secondo cui le dimensioni delle porzioni della catena sono diventate troppo piccole e le voci del menu mancano di carne. Il popolare recensore di TikTok Keith Lee si permette di dissentire.

Chipotle smentisce le voci che circolano sui social media secondo cui i clienti ricevono porzioni di cibo significativamente più piccole.

Caricato da molti influencer Video di TikTok La catena messicana di griglierie afferma di essere diventata più avara nelle porzioni, dalle dimensioni dei burrito alle porzioni di patatine alla quantità di carne nelle ciotole.

“Non ci sono modifiche alle dimensioni delle nostre porzioni e abbiamo rafforzato la porzione giusta con i nostri dipendenti”, ha dichiarato venerdì Larry Shallow, responsabile degli affari aziendali di Chipotle, in una dichiarazione a USA Today. “Se non offriamo il nostro valore, vogliamo che i nostri ospiti siano accessibili, quindi sistemeremo il problema.”

La catena di fast food non ha chiarito come risarcirebbe i clienti se ritenessero che le loro porzioni fossero troppo piccole.

“Il nostro obiettivo è offrire ogni volta la migliore esperienza e i nostri piatti sono sempre personalizzabili, quindi gli ospiti possono selezionare manualmente o digitalmente le loro porzioni preferite mentre scelgono da un elenco di ingredienti reali”, ha affermato Shallow.

Le aree di revisione scadenti provocano critiche

Critico gastronomico online Keith Lee, Lei, che ha più di 16 milioni di follower su TikTok, ha detto che non apprezza più Chipotle come prima.

A Lee Video del 3 maggio Con più di 2 milioni di visualizzazioni, ha dato recensioni deludenti a una ciotola e a una quesadilla, commentandone il gusto e la qualità. Lee prosegue dicendo che è stata dura trovare un pollo e che c’erano solo pochi pezzi sul fondo della ciotola.

“Dov’è il pollo?” Lui dice. “Sai che non sto mentendo, in realtà sto cercando un pezzo di pollo.”

Un commento di TikTok, che ha più di 250.000 Mi piace, ha definito imperativo l’appello di Lee ai servizi della catena, mentre un altro ha scritto: “L’ascesa e la caduta di Chipotle”.

Gli ospiti frustrati incoraggiano le recensioni negative

Il creatore di contenuti TikTok Drew Polanski, che ha più di 2,5 milioni di follower, ha fatto eco alle lamentele, affermando che “Malato e stancodi parti” e ha incoraggiato le persone a pubblicare recensioni a una stella online.

“Ricordi il Peak Chipotle. Sai come riempivano quelle ciotole. Ti avrebbero dato abbastanza cibo per sfamare un piccolo villaggio”, ha detto Polanski nel video del 3 maggio. “Ora vado a Chipotle e se sono fortunato ricevo tre chicchi di riso e un pezzo di pollo. Non posso più farlo.”

I clienti frustrati hanno incoraggiato altri ad andarsene senza pagare o a boicottare del tutto la catena se le loro porzioni di cibo non erano soddisfacenti. Altri utenti promuovono il “sistema telefonico Chipotle”, in cui i clienti prenotano i camerieri per assicurarsi porzioni più grandi. Un portavoce di Chipotle ha negato che il ristorante dia istruzioni ai dipendenti di servire solo porzioni abbondanti quando un ospite le ordina.

“Quando le persone, francamente, fanno questo video, mi ispira davvero”, ha detto Brian Nichol, CEO di Chipotle. CNBC. “È un po’ scortese nei confronti dei membri del nostro team, sai, i membri del nostro team, il loro desiderio è fornire la migliore esperienza ai nostri clienti.”