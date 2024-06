Come la self-made woman più ricca d’America è passata dal debito al miliardario

Ancor prima della fondazione di Beloit, l’azienda con sede nel Wisconsin era cresciuta fino a raggiungere più di 900 sedi e avviare l’azienda era un sogno, ha affermato Hendricks.

Hendricks ha detto che è cresciuta in una fattoria a Osseo, nel Wisconsin, e sognava di trasferirsi in una grande città – Minneapolis, in particolare – dove avrebbe potuto indossare abiti blu e guidare auto di lusso.

Poi, rimasta incinta a 17 anni, ha terminato l’ultimo anno di liceo da casa. Invece di andare al college, ha svolto diversi lavori – anche facendo la cameriera per Playboy Bunny per un anno – mentre cercava di costruire una carriera nel settore immobiliare.

“È stato allora che ho iniziato davvero a pensare a una carriera, una carriera che avevo sempre sognato, ovvero fare affari”, ha detto Hendricks.

Hendricks possiede il 100% della sua azienda ed è presidente dal 2007, secondo il sito web di ABC Supply. Ha detto a Forbes nel 2022 che le piace ancora andare a lavorare e ha intenzione di trasmettere l’azienda ai suoi figli.

“Non è affatto un’azienda in vendita”, ha detto Hendricks.

Vuoi essere un comunicatore di successo e fiducioso? Partecipa al nuovo corso online della CNBC Sii un comunicatore efficace: padroneggiare il parlare in pubblico. Ti insegneremo come parlare in modo chiaro e sicuro, calmare i nervi, cosa dire e cosa non dire e tecniche di linguaggio del corpo per fare un’ottima prima impressione. Registrati oggi e utilizza il codice EARLYBIRD per uno sconto introduttivo del 30% fino al 10 luglio 2024.

Più, Iscriviti alla newsletter della CNBC Make It Per consigli e suggerimenti per il successo negli affari, nel denaro e nella vita.