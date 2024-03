Come il tuo telefono può aiutarti 8 aprile

Eclissi solare 2024: cosa sapere e come prepararsi L'esperto di astronomia di AccuWeather Brian Lada spiega le cose principali da sapere sull'imminente eclissi solare totale che oscurerà i cieli degli Stati Uniti dal Texas al Maine l'8 aprile.

Un’eclissi solare totale vedrà milioni di persone dal Texas al Maine guardare il cielo nel pomeriggio dell’8 aprile.

L'eclissi farà precipitare le persone lungo uno stretto sentiero nell'oscurità di mezzogiorno, ma le persone fuori dal percorso della totalità potranno comunque usare gli occhiali da eclissi per vedere la luna passare davanti al sole. Inoltre, anche marchi come Burger King e Pizza Hut stanno partecipando all’entusiasmo dell’eclissi.

Se non riesci a mettere le mani su speciali occhiali per eclissi o non puoi uscire o avvicinarti a una finestra vicina, ci sono molte app che puoi utilizzare per monitorare l'eclissi sul tuo computer, tablet o dispositivo mobile. Di seguito è riportato un riepilogo di alcune di queste applicazioni.

Per ulteriori informazioni su applicazioni e software relativi all'eclissi solare totale dell'8 aprile, è possibile visitare il sito web Sito web dell'American Astronomical Society.

Eclissi solare totale

Solar Eclipse è un'app “innovativa” sviluppata dall'Exploratorium, un museo di scienza, tecnologia e arte di San Francisco, in collaborazione con la NASA, secondo la descrizione dell'app nell'App Store di Apple.

La descrizione dell'app recita: “Vivi l'imminente eclissi come mai prima d'ora con questa app progettata sia per gli appassionati di eclissi che per le menti curiose”. “Che tu sia all'interno o all'esterno del percorso dell'eclissi, migliora la tua esperienza di visione dell'eclissi con viste dal vivo e ravvicinate della superficie del Sole dai nostri telescopi avanzati.”

L'app ha una valutazione di 3,8 stelle sull'App Store ed è progettata esclusivamente per iPad e iPhone. Puoi Scaricalo qui.

Eclissi 2024

Questa app, realizzata dallo sviluppatore Saira Creations, consente alle persone di toccare un indicatore in qualsiasi punto della mappa per vedere se quella posizione vedrà un'eclissi totale, nonché l'ora di inizio e la durata.

L'app ha una valutazione di 3,1 stelle sull'App Store di Apple ed è progettata esclusivamente per iPad e iPhone. Puoi Scaricalo qui.

Un'eclissi

One Eclipse è un'app progettata da Simulation Curriculum Corp in collaborazione con Astronomers Without Borders.

La descrizione dell'app recita: “Vivi l'eclissi solare totale del 2024 e sostieni i programmi educativi e di sensibilizzazione di Astronomi Senza Frontiere in più di 145 paesi”.

L'app potrebbe fungere da “passaporto” per l'eclissi solare dell'8 aprile, secondo la sua descrizione, e le sue caratteristiche principali includono un timer per il conto alla rovescia, una mappa interattiva dell'eclissi e un simulatore di eclissi.

Ha una valutazione di 4,7 stelle nell'App Store di Apple e puoi farlo Scaricalo qui.

Applicazione della NASA

Secondo l'AAS, l'app della NASA ti consente di guardare un live streaming dell'eclissi.

Oltre allo streaming live, l'app della NASA offre anche le ultime immagini della NASA, notizie, informazioni sulla missione, podcast ed esperienze interattive di realtà aumentata per l'esplorazione, secondo la descrizione sull'App Store.

Ha una valutazione di 4,8 stelle e puoi Scaricalo qui.

Gabe Hoare è un corrispondente nazionale di notizie per USA TODAY. Puoi seguirlo su X @Gaby Houari Oppure inviagli un'e-mail a Gdhauari@gannett.com.