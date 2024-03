Blocco app ti consente di proteggere e nascondere qualsiasi app sul tuo iPhone

iOS fornisce agli sviluppatori un'API per bloccare le app utilizzando Face ID o Touch ID. Tuttavia, questa opzione non è disponibile in tutte le app e non esiste un modo per nascondere completamente le app dal tuo dispositivo. Fortunatamente, App Lock è un'app semplice ma potente che aiuta gli utenti a proteggere e persino a nascondere qualsiasi app sul proprio iPhone e iPad. Continua a leggere mentre spieghiamo in dettaglio come funziona l'app.

Blocca e nascondi le app sul tuo iPhone con Blocco app

App Lock offre essenzialmente una funzionalità tanto attesa agli utenti iOS: la possibilità di nascondere completamente le app o bloccarle utilizzando Face ID o Touch ID. L'applicazione non si basa su modifiche o trucchi complessi. Utilizza invece l'API Screen Time per controllare l'accesso alle app e alle impostazioni di sistema.

Una volta aperto Blocco app, vedrai un elenco di tutte le app installate sul tuo iPhone o iPad. Proprio come le impostazioni di Tempo di utilizzo, Blocco app mostrerà le tue app organizzate per categoria, semplificando il nascondere o bloccare più app contemporaneamente. Ad esempio, puoi nascondere tutte le tue app bancarie con pochi clic selezionando la categoria Produttività e Finanza.

La prima scheda nell'app ti consente di bloccare le tue app utilizzando la biometria, mentre la seconda scheda Nascondi nasconde completamente le app scelte, anche dalla Libreria app. Dopo aver scelto le app che desideri bloccare o nascondere, fai clic su Start e il gioco è fatto.

Oltre ad essere più intuitivo delle impostazioni native di Screen Time, il vantaggio principale di Blocco app è che blocca istantaneamente le app, mentre Screen Time costringe gli utenti a impostare un limite di tempo per le app prima di bloccarle. Naturalmente, per accedere o scoprire le app, devi aprire nuovamente Blocco app, che è protetto da dati biometrici e PIN.

Blocco app dispone inoltre di opzioni avanzate per bloccare l'installazione e la rimozione di app, disattivare gli acquisti in-app e limitare le modifiche alle impostazioni iOS.

Puoi Prova App Lock gratuitamente. Tuttavia, lo sblocco dell'app completa richiede un abbonamento a pagamento. È un po' caro, ma potrebbe valerne la pena per le funzionalità di privacy e sicurezza che offre. Tieni presente che richiede un iPhone o iPad con iOS 16 o versioni successive.

