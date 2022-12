Cowboy contro

I Philadelphia Eagles e i Dallas Cowboys affrontano l’AT&T Stadium, una partita che ha perso un po’ del suo splendore nell’ultima settimana. I Cowboys che hanno perso contro i Jacksonville Jaguars hanno portato Philadelphia tre partite indietro per prendere il comando (e gli Eagles hanno vinto il loro primo titolo nella settimana 6), rendendo la formula semplice per gli Eagles. Il Filadelfia vince le ultime tre partite ottenendo il vantaggio dell’NFC East e il vantaggio sul campo in casa nei playoff dell’NFC, dando agli Eagles la possibilità di concludere le cose a Dallas.

Gli Eagles dovranno portare a termine il lavoro senza Jalen Hurts, che è fuori per un infortunio alla spalla. Gardner Minshew arriva per fare il suo primo inizio di stagione, ma riporterà Dallas Goedert dopo che il tight end ha saltato cinque partite a causa di un infortunio alla spalla. Minshew ha iniziato una partita significativa per gli Hurts la scorsa stagione, completando 20 dei 25 passaggi per 242 yard con due touchdown e nessuna intercettazione per una media di 133,7.

Filadelfia concluderà l’NFC East o Dallas rovinerà il compleanno degli Eagles? Tutti gli aggiornamenti e le analisi dello spettacolo NFC East sono disponibili nel nostro live blog qui sotto!

