Diretta: Olimpiadi di Parigi 2024 con Simone Biles, Rafael Nadal, LeBron James

Fotografata da Simone Biles durante le Olimpiadi di Tokyo nel luglio 2021. Loic Venance/AFP/Getty Images

Domenica Simone Biles ha lottato contro un polpaccio dolorante per ottenere un solido punteggio a tutto tondo e mostrare le qualità che l’hanno resa una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi.

Dopo aver eseguito una routine impeccabile alla trave di equilibrio che ha ottenuto un punteggio di 14.733 – il più alto sull’attrezzo – Biles è atterrata male mentre si riscaldava per la sua routine al corpo libero e ha lasciato l’arena prima di rialzarsi per picchiettare pesantemente la parte inferiore della gamba sinistra.

Appariva dolorante e camminava zoppicando pesantemente, ma era comunque in grado di torcersi in aria con la sua solita potenza su ogni attrezzo, segnando un 15.800 al volteggio, un 14.433 alle sbarre irregolari e un 14.600 al pavimento.

Nel complesso, al suo ritorno alle Olimpiadi ha ottenuto un punteggio complessivo di 59.566, più di tre punti di vantaggio sulla sua compagna di squadra Suni Lee.

Alla domanda dei giornalisti dopo la partita di domenica se stesse bene, Biles ha detto tristemente: “Sì! Posso essere bravo quanto posso. ”

Apprezzamento dell’allenatore: L’allenatore tecnico della ginnastica americana Chelsea Memmel ha detto ai giornalisti di essere rimasta colpita dalla scarsa prestazione della stella:

“È una grande ginnasta e una persona – come una persona intera – quindi quello che era in grado di fare, sapeva, era che la sua parte inferiore della gamba soffriva o qualcosa del genere. È straordinario.”

Affrontare la sofferenza: In un nuovo documentario Netflix, “Simone Biles Rising”, la campionessa di ginnastica riflette sulle sue precedenti Olimpiadi mentre si prepara per i Giochi di Parigi.

Biles ha preso la decisione a sorpresa di ritirarsi dalle competizioni alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 dopo essersi distratta e aver sperimentato “colpi di scena” nella sua routine.

Nell’episodio 1 del documentario in quattro parti, filmato mentre l’evento si svolge e la segue ai Giochi di Parigi, Biles descrive ciò che sente.

“Ho perso le mie capacità”, dice all’epoca in un video selfie. “Non capisco come. Sono così preparato che non so se ci sto pensando troppo. Si arriva al punto in cui diventa pericoloso perché perdo tutte le mie abilità a terra.

“Mi sentivo come se fossi in una prigione con il mio cervello e il mio corpo, e mi vergognavo così tanto”, ha ricordato Biles della sua decisione di smettere di competere.

Biles, la ginnasta più decorata della storia, ha detto di aver lottato con l’intenso controllo pubblico che ha dovuto affrontare per dare priorità alla sua salute mentale e fisica.

