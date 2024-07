Nel 2023 le compagnie di assicurazione sulla casa statunitensi registrano la più grande perdita dell’ultimo secolo

(Reuters) – Gli assicuratori immobiliari statunitensi subiranno la peggiore perdita di sottoscrizione di questo secolo nel 2023, ha affermato l’agenzia di rating del credito AM Best, poiché un mix tossico di disastri naturali, inflazione e crescita della popolazione nelle aree vulnerabili mette sotto forte pressione un mercato finanziario vitale .

Gli assicuratori che offrono polizze ai proprietari di case hanno subito perdite nette per 15,2 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo i dati dell’agenzia di rating del credito AM Best, che ha affermato che la cifra è stata la peggiore almeno dal 2000 e più del doppio delle perdite rispetto all’anno precedente.

Il rapporto identifica come fattore chiave la crescita della popolazione nelle aree più vulnerabili ai disastri naturali, citando i dati del censimento che mostrano che sei stati soggetti a condizioni meteorologiche estreme, tra cui California, Texas e Washington, erano responsabili di metà della crescita della popolazione nazionale negli anni 2000.

“La crescita della popolazione significa un maggiore aumento dello sviluppo immobiliare e quindi dei valori assicurati”, ha affermato Christopher Graham, capo analista del settore presso AM Best.

Ha aggiunto: “La costruzione in aree a rischio di disastri aumenta il rischio di inondazioni. Aumenta anche il rischio di incendi boschivi che scoppiano in aree a rischio di disastri a causa delle attività umane, così come delle società di servizi pubblici”.

AM Best ha affermato di ritenere improbabile un ritorno alla redditività della sottoscrizione per il settore nel breve termine.

Il Financial Times è stato il primo a pubblicare domenica i dettagli del rapporto AM Best.

