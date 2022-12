Utili Nike (NKE) per il secondo trimestre del 2023

Nike ha registrato un fatturato di 13,32 miliardi di dollari, in aumento del 17% rispetto agli 11,36 miliardi di dollari dell’anno precedente.

La società ha registrato un utile netto per i tre mesi terminati il ​​30 novembre di $ 1,33 miliardi, o 85 centesimi per azione, rispetto a $ 1,34 miliardi, o 83 centesimi per azione, un anno fa .

La gente passa davanti a un negozio al dettaglio di articoli sportivi Nike Inc. In un complesso commerciale a Pechino, Cina, 25 marzo 2021.

Negli ultimi tre trimestri, Nike ha superato le aspettative di Wall Street, ma come altri rivenditori, lo ha fatto Lotta con l’inventario gonfio Livelli creati da interruzioni della catena di approvvigionamento, aumento della domanda dei consumatori e tempi di transito imprevedibili.

Le scorte sono aumentate del 43% a 9,3 miliardi di dollari nel trimestre precedente, rispetto a un anno fa. Un eccesso di merce ha portato a svalutazioni diffuse, che hanno contribuito a ridurre il margine lordo di Nike al 42,9% dal 45,9% di un anno fa. Tuttavia, le scorte sono diminuite rispetto ai 9,7 miliardi di dollari del trimestre precedente.

La società ha anche registrato un aumento del 10% anno su anno delle spese di vendita e amministrative a 4,1 miliardi di dollari, guidato principalmente dai costi di pubblicità e marketing e dagli investimenti in Nike Direct mentre la società continua a staccarsi dai grossisti.

Mentre l’attenzione su Nike Direct è stata in gran parte responsabile dell’aumento delle spese amministrative, l’investimento ha dato i suoi frutti. Le vendite Nike Direct sono aumentate del 16% nel trimestre, a 5,4 miliardi di dollari, mentre le vendite digitali sono aumentate del 25%. Negli ultimi trimestri, i ricavi all’ingrosso sono stati praticamente invariati, ma sono aumentati del 19% per il trimestre.

Le vendite di Nike in Cina, il suo terzo mercato per fatturato, sono diminuite del 3% rispetto a un anno fa, continuando una tendenza con cui il rivenditore è stato alle prese mentre il paese affronta i continui blocchi di Covid e un rallentamento della spesa al dettaglio. Totale vendite al dettaglio Nel paese, le vendite sono diminuite del 5,9% a novembre rispetto a un anno fa e le vendite di abbigliamento e scarpe sono diminuite del 15,6%, secondo il National Bureau of Statistics cinese.

Dopo, dopo Guadagni per il primo trimestre dell’anno fiscale di Nike A settembre, i dirigenti hanno affermato che l’inventario dell’azienda era cresciuto del 65% nell’ultimo anno solo nel Nord America e, di conseguenza, l’azienda ha messo in atto un’aggressiva strategia promozionale per eliminare la merce e fare spazio a nuovi prodotti.

Il piano è stato una parte fondamentale della strategia di Nike per spostare le vendite direttamente ai consumatori e lontano dai grossisti, migliorando l’esperienza del negozio e invitando i clienti a fare acquisti direttamente dall’azienda online.

Venerdì Nike ha annunciato il suo nuovo negozio “Jordan World of Flight Milan” situato in Via Torino, un famoso quartiere dello shopping nella regione italiana noto per i suoi negozi di scarpe firmate.

Questa iniziativa riflette i passi che Nike sta compiendo per far crescere l’azienda come marchio diretto al consumatore.

Il negozio, che è stato soprannominato “la prima esperienza di vendita al dettaglio” dalla società in un comunicato stampa, ha una lobby integrata per i membri e presenterà esperienze di shopping interattive progettate per i fan dell’iconico marchio di sneaker.

Leggi la dichiarazione degli utili della società qui.