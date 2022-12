I fan di “Wednesday”, guardano il vestito trasparente di Gina Ortega che ha suscitato molto scalpore

Hearst Magazines e Yahoo possono guadagnare commissioni o entrate su alcuni articoli attraverso i link sottostanti.

Con il recente successo di Mercoledì su Netflix, Jenna Ortega Sicuramente attira l’attenzione di molti. Ma non sono solo le sue capacità di recitazione ad essere apprezzate. La ventenne si sta facendo un nome anche nel mondo della moda.

A metà novembre lo era Siete Alum ha partecipato al 2 ° gala annuale dei Latino Film and Television Critics ‘Choice Awards a Los Angeles. Brillava mentre camminava sul tappeto rosso, grazie al suo look monospalla disinvolto. Indossando un reggiseno nero e sotto della lingerie abbinata, il suo abito è stato uno spettacolo istantaneo grazie al materiale trasparente nero strategicamente posizionato. Il vestito trasparente era aderente, scendeva lungo il braccio sinistro in una manica lunga e continuava fino al pavimento.

Con un aspetto così spigoloso, aveva senso che Jenna continuasse a scuotere l’abito traballante.

Rodin Eckenroth – Getty Images

Rodin Eckenroth – Getty Images

Lo ha abbinato a tacchi con plateau neri e le sue unghie laccate rosse hanno messo in mostra l’insieme monocromatico. I suoi capelli scuri erano raccolti in una crocchia disordinata, con i pezzi del telaio tirati indietro. Per quanto riguarda i capelli e il trucco, il Grido Star ha oscillato ombretto nero fumoso, fard rosa e rossetto abbinato.

quando Ex star di Disney Channel Posta le foto della serata su instagramE il Mercoledì I fan si sono subito infatuati di lei.

Una persona ha scritto nella sezione dei commenti “Jenna… che regina è questa??? Sono senza parole… è così perfetta! È incredibile!” Un’altra ha detto: “Così bella! 🖤🥺”. Un altro follower ha aggiunto, “🔥🔥🔥🔥”.

L’avventura di Jenna nel mondo della moda dimostra che tutti, da… Mercoledì eiaculare (Compreso Cristina Ricci) ha un forte senso della moda. Inoltre, questa non è l’unica volta in cui ha disegnato un completo nero trasparente per un evento. Di recente è stata ospite di The Tonight Show con protagonista Jimmy Fallondurante il quale mercoledì ha indossato un abito trasparente ispirato ad Adams.

Forse c’è la possibilità che l’attrice indossi qualcosa di simile Mercoledì rigenerare a Stagione 2 …

