Circle K sconta i prezzi del gas in alcune località. Dove prendi l’affare?

Circle K offre uno sconto sulla benzina di 40 centesimi al gallone giovedì 1 settembre, in occasione del Circle K Fuel Day.

La vendita, disponibile in oltre 3.600 punti vendita che vendono carburante a marchio Circle K, ha luogo prima Festa del lavoro Per consentire ai clienti di riempire i loro armadietti in tempo per i loro piani di viaggio.

Lo sconto è disponibile solo nelle località che vendono gas a marchio Circle K. Circa la metà dei negozi Circle K a livello nazionale vende il proprio marchio di gas, comprese oltre 40 località nella sola Phoenix.

Ecco com’era la scena in due stazioni di servizio della metropolitana di Phoenix Circle K quando lo sconto è diventato disponibile.

Festa del lavoro 2022: Ecco come gli arizona affrontano autostrade e aeroporti trafficati

Il Circle K al 2402 di E. McDowell Road, a poche miglia dall’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor, pubblicizzava uno dei prezzi per gallone più bassi della valle: $ 3,19. Era abbastanza affollato che qualcuno ha indirizzato il traffico dentro e fuori dal parcheggio.

I dipendenti di Circle K hanno distribuito carte sconto carburante di 20 centesimi ai clienti che hanno partecipato. Le carte sono valide dal 2 al 30 settembre.

Il responsabile della distribuzione regionale di Circle K ha detto che non gli è stato permesso di commentare ai media sulla promozione.

Sebbene una promozione nazionale avesse annunciato che i prezzi promozionali del carburante sarebbero stati disponibili dalle 16:00 alle 19:00, alcune stazioni sono iniziate pochi minuti prima, come quella al 975 N. Seventh St. Benzina senza piombo a $ 3,33 per gallone.

Entro le 15:45, tre delle 10 pompe della stazione hanno esaurito completamente il carburante. Altri tre lo tenevano ancora regolarmente senza piombo ma rimanevano senza carburante diesel.

Fletcher Anderson si è recentemente trasferito a Tempe dal Minnesota per frequentare i corsi dell’Arizona State University. Ha detto che i prezzi erano di circa $ 4 in Minnesota quando se ne è andato, quindi è stato “rilassante” vedere i prezzi scendere giovedì. “Ho visto che costava $ 3,30, che è molto più economico di prima, quindi sono entrato subito”, ha detto.

Come ottenere un accordo sul gas Circle K.

Circle K offrirà un risparmio di 40 centesimi al gallone per tre ore dalle 16:00 alle 19:00 ora locale di giovedì. Chi farà la fila per fare la benzina prima delle 19 riceverà lo sconto.

Il prezzo della pompa rifletterà lo sconto, secondo Circle K.

Madeleine Black, portavoce dell’azienda, ha affermato che i clienti iscritti al programma Easy Pay di Circle K possono risparmiare 10 centesimi in più per gallone vendendo carburante con la loro carta Easy Pay.

I clienti possono trovare le sedi più vicine a loro andando su Circlek.com/store-locatorcerca le loro posizioni e seleziona “Circle K Fuel Stores”.

Più risparmio di gas: Semplici modi per risparmiare sulla benzina per il tuo viaggio

Connettiti con il giornalista su Michael.Salerno@gannett.com. Seguilo su Twitter Incorpora il tweet.

Sostieni la stampa locale. partecipazione a azcentral.com oggi.