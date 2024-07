Il Cancelliere intende annullare i progetti subito dopo aver esaminato i finanziamenti

Lunedì, quando si rivolgerà al Parlamento, la Cancelliera annuncerà tagli immediati per miliardi di sterline, volti a colmare il buco nero di 20 miliardi di sterline nelle finanze pubbliche.

Si prevede che i piani di Rachel Reeves includano l’annullamento di alcuni progetti stradali e ferroviari, il taglio della spesa per consulenti esterni e il tentativo di ridurre gli sprechi nel settore pubblico.

Ma il Partito conservatore ha affermato che il messaggio della cancelliera mirava a “ingannare il pubblico britannico” in modo che potesse aumentare le tasse.

La revisione interna delle finanze pubbliche del Tesoro sarà pubblicata lunedì e dovrebbe mostrare un divario di circa 20 miliardi di sterline tra le entrate fiscali in entrata e la spesa prevista.

Il Cancelliere dirà al Parlamento che ciò richiede “un’azione immediata” per ripristinare la stabilità economica e “riparare le basi della nostra economia”.

Ma il nuovo governo ha affermato di ritenere che la situazione sia peggiore del previsto, descrivendola come “catastrofica”, con ulteriori richieste al tesoro governativo rivelate in un momento in cui i nuovi ministri stanno esaminando i conti dei loro dipartimenti con molta attenzione.