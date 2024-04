Ecco le migliori foto dell'eclissi solare totale dell'8 aprile in Nord America

L'8 aprile 2024 totale Eclissi solare Proiettò la sua enorme ombra sul Nord America, tagliando un percorso di oscurità improvvisa lungo 115 miglia (185 km) e 10.000 miglia (16.000 km) attraverso il continente.

L'eclissi è iniziata in Messico, ha attraversato 15 stati degli Stati Uniti prima di passare attraverso il Canada ed è stata visibile a circa 44 milioni di persone. Se non hai visto questo spettacolo straordinario di persona, ecco tutte le nostre foto preferite scattate dalle feste di osservazione dell'eclissi in tutte le Americhe.

La prima eclissi totale è iniziata a Mazatlan, in Messico, dove gli spettatori hanno visto la luna passare davanti al disco solare. Poco prima della totalità, gli spettatori hanno visto un sottile anello di luce solare simile a un diamante splendere attraverso le valli sulla superficie esterna della luna.

Dopo che la Luna oscurò completamente la faccia del Sole, tutto ciò che si poteva vedere erano sottili pilastri viola nella corona causati dai brillamenti solari.

(Credito immagine: NASA)

Nel frattempo, la luna cominciò a scolpire il sole in una sottile scheggia di unghia sopra Fort Worth, in Texas.

(Credito immagine: Ron Jenkins tramite Getty Images)

Poi, poco prima che fosse completato, si poteva vedere l'effetto dell'anello di diamanti. Mentre gli ultimi granelli di sole filtravano attraverso le valli sulla punta della luna, i due corpi apparivano nel cielo come un anello tempestato di diamanti brillanti.

Ricevi le scoperte più incredibili del mondo direttamente nella tua casella di posta.

(Credito immagine: Ron Jenkins tramite Getty Images)

Successivamente, nello spazio, il satellite ambientale operativo geostazionario dell'ESA ha catturato l'ombra della luna che si estendeva sul Nord America.

(Credito immagine: Agenzia spaziale europea)

L'eclissi passò su Cleveland, Ohio, dove i Chicago White Sox e i Cleveland Guardians stavano per affrontarsi. Sia i tifosi che i giocatori di baseball si sono riversati allo stadio per scattare foto dell'eclissi. Questa immagine mostra un composito delle fasi parziali e totali dell'eclissi viste dal campo di precessione.

(Credito immagine: Getty Images)

Durante un'eclissi totale, la corona solare brillava nel cielo scuro, alta sopra le luci dello stadio del Progressive Field di Cleveland, Ohio.

(Credito immagine: Getty Images)

Mentre l'eclissi passava su Dallas, in Texas, un fotografo della NASA ha catturato l'intero progresso con la fotocamera. Questa immagine composita mostra entrambe le fasi parziali dell'eclissi a sinistra e a destra, con la corona visibile durante il momento di totalità al centro.

(Credito immagine: NASA/Keegan Barber)

Le protuberanze solari (enormi anelli di plasma che si innalzano sopra la superficie del Sole) erano visibili durante l'eclissi totale a coloro che utilizzavano telescopi e teleobiettivi. Ogni protuberanza è molte volte più alta della Terra.

(Credito immagine: NASA/Keegan Barber)

Fasi parziali dell'eclissi erano visibili sopra il Washington Monument a Washington, D.C., come mostra questa immagine composita della NASA.

(Credito immagine: NASA/Bill Ingalls)

Gli ultimi raggi del sole hanno fatto capolino sulle montagne della Luna pochi secondi prima che iniziasse l'eclissi totale a Indianapolis, nell'Indiana.

(Credito immagine: NASA/Joel Kofsky)

Le nuvole hanno oscurato gran parte della fase totale dell'eclissi alle Cascate del Niagara, mentre milioni di persone si sono riversate su entrambi i lati del fiume negli Stati Uniti e in Canada per assistere allo spettacolo. Mentre in questa immagine la corona è oscurata, l’orizzonte brilla con un effetto tramonto a 360 gradi, sinonimo di collage.

(Credito immagine: Getty Images)

Non lontano, a Hamilton, in Ontario, i cacciatori di eclissi si sono riversati sulla riva del lago Ontario per assistere allo spettacolo della totalità. Qui, la fase parziale dell'eclissi inizia sopra una foschia di nuvole, vista attraverso un paio di occhiali per eclissi solare di colore arancione.

(Credito immagine: Brandon Spector)

La corona del sole splende nel cielo scuro durante un'eclissi totale su Glover, nel Vermont.

(Credito immagine: Getty Images)

Non meno emozionato era il cane Mizar, che stava aspettando l'eclissi solare totale nella Riserva del Sacre Coeur de Beauvoir a Sherbrooke, in Canada.

(Credito immagine: Vincent Ethier/Ikon Sportswire tramite Alami)

L'eclissi inondava il cielo di luce eterea sopra Torreon, in Messico.

(Credito immagine: Saul Perales tramite Getty Images.)

La discesa della luna sul sole ha creato le condizioni giuste per questa immagine lunatica, catturata attraverso una copertura nuvolosa, a Brady, in Texas.

(Credito immagine: Brandon Bell tramite Getty Images)

In questa immagine ripresa da Eagle Pass, Texas, rimane solo il più debole raggio di sole

(Credito immagine: AP Photo/Eric Gayvia Alamy)

Sotto una coltre di nuvole, la luna oscura il sole sotto l'angelo sopra i Princes' Gates a Toronto.

(Credito immagine: Frank Gunn/The Canadian Press tramite Alamy)

Eclissi solare parziale vista attraverso la copertura nuvolosa alle Cascate del Niagara, New York.

(Credito immagine: Getty Images)

La luna passa davanti al sole dietro il Monumento a Washington durante un'eclissi solare parziale a Washington, DC.

(Credito immagine: Chip Somodevilla tramite Getty Images)

Un'eclissi solare parziale è sorprendente tra le nuvole fluttuanti sopra la cupola del Campidoglio degli Stati Uniti a Capitol Hill a Washington, DC.

(Credito immagine: Andrew Harnick/Getty Images)

Il sole raggiunge la luna piena a Houlton, nel Maine, prima di passare sul New Brunswick, poi su Terranova e nell'Oceano Atlantico.