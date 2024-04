Ecco le prossime due volte in cui Evansville cadrà nel percorso di un'eclissi totale

EVANSVILLE – Se vi siete persi l'eclissi solare totale di lunedì su Evansville, non preoccupatevi: accadrà di nuovo… 129 anni dopo.

Secondo entrambi NASA E Per quanto riguarda l'eclissiLa città non cadrà nemmeno sulla strada del rene 17 ottobre 2153. In quel momento l'eclissi si estenderà dalla punta meridionale dell'Alaska e attraverserà un'ampia fascia dell'Indiana, tra cui Indianapolis, Bloomington, Princeton e, sì, Evansville.

Si tratta certamente di una lunga attesa, ma è un po' più breve del recente divario tra i totali. Prima di lunedì, la precedente eclissi solare totale sulla città si è verificata nel 1869 – 155 anni fa. I residenti riceveranno quanto segue Una possibilità realistica di raggiungere la totalità nel 2044Quando il cammino attraversa il Sud americano.

Ecco alcune informazioni sulle due imminenti eclissi solari nella stessa Evansville e su come potrebbe apparire il mondo quando arriveranno.

2153 Eclissi solare totale

Se inserisci la longitudine, la latitudine e l'elevazione di Evansville in Eclipse Wise – un sito web gestito dall'astrofisico in pensione della NASA Fred Espenak – afferma che la massima totalità dell'eclissi colpirà la città intorno alle 11:08 di quel giorno. Per alcuni minuti, la luna si trasformerà in un punto nero davanti al sole, con una cresta di luce fioca che si estende dai suoi bordi.

Se ci fossero ancora persone che si radunano per guardarlo, probabilmente rimarrebbero a bocca aperta per lo stupore, proprio come hanno fatto migliaia di persone lungo la riva del fiume lunedì. E con un po’ di genetica fortunata e alcuni progressi nella tecnologia medica, alcuni dei ragazzini che hanno guardato lo spettacolo questa settimana potrebbero tornare per un lontano seguito – come Sadie Stallings di Atlanta, Georgia, che ha guardato dal suo passeggino insieme ai suoi genitori, Cody, e i suoi genitori. Ambra.

Ma secondo molti biologi e fisici Intervistato dal Monmouth College L’anno scorso, in una serie su come sarà il mondo nel 22° secolo, un clima sempre più pericoloso potrebbe rendere pericolose le condizioni di visione.

Il professore di biologia in pensione Ken Kramer ha osservato che la temperatura globale è già aumentata di 1,2 gradi Celsius e ha affermato che un altro salto a 1,5 gradi Celsius è inevitabile. Molti scienziati avevano previsto che l’aumento avrebbe potuto raggiungere 2.

“Non voglio essere troppo pessimista, ma se fossi più giovane sarei davvero preoccupato”, ha detto. “State già vedendo gli effetti di tutti questi disastri multimiliardari. Il numero di questi disastri è aumentato in modo drammatico e hanno avuto conseguenze devastanti.

Studio condotto dall'Università dell'Indiana Si è scoperto che gli eventi di precipitazioni estreme nello stato diventeranno più estremi entro il 2100, aggiungendo 3-4 pollici al giorno in eventi piovosi. Ciò farà gonfiare il fiume Ohio.

Nonostante tutto ciò, è probabile che la popolazione di Evansville e del mondo aumenterà drasticamente, esercitando una maggiore pressione sull’ambiente – per non parlare di un’economia che potrebbe essere sopraffatta dall’automazione. Nazioni Unite Ha affermato che la popolazione della Terra potrebbe raggiungere i 10,4 miliardi di persone entro il 2100, il che rappresenta un salto di 2,5 miliardi di persone rispetto ad oggi.

Prossima eclissi: 2343

Dopo il 2153, il Tri-Stato non sarebbe più caduto sul sentiero fino a 190 anni dopo, il 25 febbraio 2343.

Ma secondo Eclipse Wise e altri meteorologi, la stessa città di Evansville sarà completamente fuori linea. Proprio come il percorso del 2024, la totalità attraverserà il Nord America dal Texas e brucerà attraverso il sud dell’Illinois, appena un pelo a ovest del confine con l’Indiana.

Prevedere come sarà la nostra regione in futuro è praticamente impossibile. Ciò significa che tra 319 anni: l’equivalente di qualcuno che immagina l’anno 2024 nel 1705. Isaac Newton era ancora vivo all’epoca.

Una cosa è certa: nessuno di noi sarà presente a vederlo. Ecco perché molti di coloro che lunedì hanno guardato il cielo di Evansville erano orgogliosi di ciò che hanno visto.

“È sorprendente ed emozionante”, ha detto Amber Stallings dopo che la totalità è passata. “Mi ha fatto venire le lacrime agli occhi.”