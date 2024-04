Il fratello Jason ha difeso Travis Kelce dopo aver accusato l'amico di Taylor Swift di “comportarsi come un jacka**” perché ha bevuto una birra mentre si diplomava alla fine del live di New Heights giovedì sera.

Scritto da Jack Besants





Jason Kelce ha difeso suo fratello minore Travis dalle pesanti critiche dopo aver bevuto una birra mentre riceveva il diploma dell'Università di Cincinnati alla finale di New Heights dal vivo giovedì sera.

Il fidanzato di Taylor Swift è stato criticato sui social media per le sue buffonate e Jason ha risposto sabato pomeriggio su Channel X.

Un fan ha twittato: “Per favore, chiedi a tuo fratello delle sue buffonate per il diploma?”

“Fare quello che ho fatto in una partita di playoff a Buffalo è una cosa, ma farlo al college dove è stato espulso dalla squadra perché si comportava come un idiota non era una buona idea.”

“So che sembra uscito dal video, ma in realtà era alla fine di un podcast New Heights Live che abbiamo messo in onda per raccogliere fondi per il NIL dell'università”, ha risposto Jason.

“L’università lo ha fatto per prendere in giro me e mio fratello perché non ci siamo mai laureati”.

Altro da seguire