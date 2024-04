La rete Trova il mio dispositivo di Android evidenzia l'abbandono di UWB

Questa settimana, dopo un notevole ritardo, Google ha finalmente iniziato a implementare la sua rete Trova il mio dispositivo per Android. È lì, ma evidenzia anche il fatto che Google, e Android nel suo complesso, hanno gravemente trascurato UWB.

La tecnologia UWB, o banda ultralarga, non è particolarmente nuova. Viene utilizzato per comunicazioni a brevissimo raggio. Su larga scala, ciò è utile per la connettività ad alta velocità in aree più piccole. Ma laddove i limiti della tecnologia sono evidenziati da questo caso d’uso, la stessa debolezza rende anche UWB particolarmente bravo a comunicare con i dispositivi vicini in un modo che ti consente di sapere quanto sono vicini gli oggetti tra loro.

In quanto tale, UWB è utile per cose come le chiavi digitali dell'auto o il “tocco” dei dispositivi vicini per interagire con essi. Android supporta questi tipi di utilizzo, ma tutto dipende dal tuo hardware (l'utilizzo di questo UWB richiede hardware aggiuntivo al di fuori delle radio cellulari) e da cosa può fare il software.

Google non ha fatto molto con esso.

Allo stato attuale, non c'è niente che tu possa fare con UWB, ad esempio, su Pixel 8 Pro, che supporta questa tecnologia. Questo nonostante Google abbia inserito l'hardware per questo anche in Pixel 6 Pro, 7 Pro e Pixel Fold. Uno dei pochissimi posti di cui si sta approfittando in questo momento è la condivisione rapida.

UWB Fast Share viene utilizzato su alcuni dispositivi Android

Ciò non cambierà nemmeno con la rete Trova il mio dispositivo. Sebbene gli AirTag di Apple abbiano utilizzato UWB sin dal primo giorno per aiutare gli utenti a individuare la posizione esatta di un oggetto smarrito, nessuno dei tracker simili ad AirTag annunciati per la rete Trova il mio dispositivo supporta effettivamente UWB. È possibile che la situazione cambi in futuro, ma Google non ha ancora menzionato il supporto UWB per questa rete, quindi è difficile sapere quali siano i piani dell'azienda.

Ma ci sono alcuni sviluppi all’orizzonte.

Google ha confermato che Pixel Tablet supporterà presto la funzione “Tap to Cast” con i telefoni Android compatibili con UWB a partire da quest'anno, e sembra che Pixel Watch 3 supporterà anche la tecnologia per sbloccare meglio il telefono quando i due sono vicini insieme. . Questi sono modi davvero utili per mostrare la tecnologia e utilizzarla in un modo che noterai davvero.

Tocca per inviare arriverà sul Pixel Tablet… prima o poi

Naturalmente, Google non è l’unico colpevole qui. Nel 2020, Samsung aveva espresso interesse per il fatto che UWB sarebbe stato un grosso problema, ma da allora non è andata molto lontano. L'azienda equipaggia ancora solo i suoi smartphones di fascia alta con questa tecnologia, così come la modalità UWB del Galaxy SmartTag 2 (che non funziona con la più grande rete Trova il mio dispositivo Android).

Cosa riserva il futuro con UWB su Android? IO Speranze I tracker UWB sono in futuro, ma voglio davvero vedere Google iniziare a utilizzare questa tecnologia, poiché sembra che l'azienda stia finalmente iniziando a farlo. UWB ha molte applicazioni interessanti, molte delle quali Apple già utilizza, ma sono state gravemente trascurate.

