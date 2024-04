Il comandante dell'esercito ucraino afferma che la Russia sta ottenendo “conquiste” significative nell'est del paese

4 ore fa

Nonostante le ripetute assicurazioni sul suo impegno a difendere l’Ucraina, il presidente della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson non è riuscito a presentare un nuovo disegno di legge sugli aiuti militari. Il Senato, controllato dai democratici, ha approvato a febbraio un nuovo finanziamento che includeva 60 miliardi di dollari in aiuti a Kiev, ma i repubblicani conservatori della Camera dei Rappresentanti si sono opposti al disegno di legge perché non includeva soldi per la sicurezza delle frontiere.