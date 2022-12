Gli scienziati trovano il piede di un mammifero all’interno di un dinosauro, prima fossile

Un esempio di microraptor Nascosto ai piedi di un mammifero. una precisazione : Ralph Atanasio

I paleontologi stanno dando una seconda occhiata a una minuscola specie a quattro ali il suo dinosauro Piede di mammifero fossilizzato trovato nello stomaco di un predatore.

I ricercatori dicono che è la prima prova concreta che i dinosauri mangiassero i mammiferi . campioni di dinosauri Microraptor zhaoinusHai È stato scoperto Gli uccelli antichi, i pesci e le lucertole lo contengono, quindi l’avvistamento di mammiferi è la più recente fonte di proteine ​​​​conosciuta per questo scopo Cacciatore coraggioso . La squadra che ha ricontrollato microraptor fossile pubblicato I loro risultati sono stati pubblicati oggi sul Journal of Vertebrate Paleontology.

“Mostra davvero la dieta generale di questo piccolo dinosauro piumato”, ha detto in una e-mail a Gizmodo Hans Larsson, paleontologo della McGill University e autore principale dello studio. “L’aggiunta di mammiferi all’elenco mostra quanto fosse poco specializzato questo dinosauro”.

Dimora sugli alberi microraptor vissuto durante il primo periodo del Cretaceo, Esemplari sono stati trovati in quella che oggi è la Cina nord-orientale. L’area ricca di fossili si chiama Jehol Biota e la sua Tesoro ben conservato S è una grande risorsa per comprendere le sfumature dell’anatomia dei dinosauri, così come i dettagli sulle diverse nicchie ecologiche degli animali.

microraptor Si ritiene che vivesse sugli alberi , vagando per le foreste del Cretaceo, alla ricerca di bocconcini sui rami oltre che sul terreno. L’esemplare studiato di recente è l’olotipo, il che significa che lo era Il primo del suo genere ad essere trovato e nominato. Solo di recente è stato rivisitato dopo essere stato riscoperto nel 2000. La nuova analisi aprire Piede di mammifero – apparentemente senza precedenti Trovate .

Piedi di mammifero (al centro) all’interno microraptor fossile. immagine : Hans Larsson

I ricercatori non sono stati in grado di identificare R è speciale specie di mammiferi, Ma il piede Conservazione al chiuso microraptor glielo hanno permesso per capire la loro nicchia ecologica, e ovviamente i loro predatori.

“Il contenuto dell’intestino è un’istantanea sorprendente della dieta degli animali fossili, ma è così raro che è difficile sapere se l'”ultimo pasto” conservato rappresenti la dieta naturale dell’animale o un evento bizzarro che ha avuto la fortuna di ha”, ha detto Stephanie Drumheller-Horton, paleontologa presso l’Università del Tennessee, Knoxville, che non era affiliata all’ultimo documento, ha dichiarato in una e-mail a Gizmodo: “È pietrificato”.

Drumheller-Horton ha aggiunto: “Il microraptor si preannuncia come un’interessante eccezione a questa regola, con molti bellissimi esemplari fossili che conservano vari ‘ultimi pasti’.” Nel loro insieme, gli autori sostengono in modo convincente che questo piccolo teropode non era un mangiatore schizzinoso, mangia tutti i tipi di piccoli animali nel suo ambiente.”

Un altro chiarimento per microraptor con la sua preda. una precisazione : Hans Larsson

Apparentemente piedi di mammifero Non appartiene lontano Antenato umano della squadra Ha detto che ha somiglianze per le forme sinodlvisE il YankonodonE il Yumayatutte antiche specie di primi mammiferi che assomigliavano grosso modo a opossum o roditori.

Il piede appartiene a un animale delle dimensioni di un topo. L’analisi del team ha scoperto cos’è il crait Versetto Non sarebbe un bravo scalatore, il che ne è un’indicazione microraptor Potrebbe essere occasionalmente piombato sul suolo della foresta per nutrirsi.

“Il piede appare completamente intatto, e quindi è stato inghiottito intero. Non si sa quanti mammiferi siano stati inghiottiti”, ha detto Larson. “Tuttavia, c’erano molte altre ossa sconosciute attorno al piede nel torace, quindi sospetto che più di quelle siano state consumate dai mammiferi”.

I ricercatori non sono stati in grado di determinare se l’animale sia stato cacciato e ucciso O se fosse un dinosauro piumato scansionalo il corpo .

Data la fortuna che i paleontologi hanno avuto finora con il Jehol Biota, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che un altro esemplare carico di cibo offra maggiori informazioni sulla scena del cibo gessoso.

