Guarda la danza della luna piena per un anno in uno straordinario video time-lapse

Una luna piena può essere uno spettacolo incredibile nel cielo notturno, ma lo sapevi che può danzare?

Un nuovo video time-lapse dell’astrofotografo Andrew McCarthy ha mostrato proprio questo Luna piena Sembra che stia ballando nel cielo da un anno intero. Nessun trucco incluso, solo la luna Oscilla nella sua orbita attorno alla Terra, McCarthy ha scritto su Reddit (Si apre in una nuova scheda)Il video è stato condiviso come animazione il 24 luglio.

“L’oscillazione osservata della Luna è chiamata ‘vibrazione’ ed è il risultato dell’orbita non troppo circolare della Luna”, McCarthy Ha scritto (Si apre in una nuova scheda). “La rotazione è dovuta in parte al fatto che l’orbita della Luna è inclinata di un angolo con l’eclittica, così come l’inclinazione assiale della Terra”.

McCarthy ha scattato una foto della luna piena o quasi dall’Arizona ogni mese per un anno quando era più alta nel cielo piuttosto che quando era completamente piena per catturare con precisione il tremolio della luna. Ha anche lavorato per mantenere la scala della luna che mostra le stesse dimensioni per tutto il video.

Imparentato: Splendide foto della superluna di Pac Moon 2022 di stelle

McCarthy ha anche creato un video sui cambiamenti della luna durante un mese lunare, che ha condiviso su Instagram. Questo video è composto da “2 milioni di immagini della luna in 26 giorni per vedere come stava ballando”, McCarthy ha scritto in quel post (Si apre in una nuova scheda) Dal 9 marzo.

McCarthy ha detto nel suo post su Reddit di aver fotografato quasi ogni luna piena negli ultimi tre anni. Puoi vedere altri esempi della sua straordinaria rappresentazione del cielo notturno Sulla sua pagina Instagram (Si apre in una nuova scheda), dove viene pubblicato come sfondo cosmico. McCarthy è anche un professionista sito web sullo sfondo cosmico (Si apre in una nuova scheda) Dove puoi ordinare le stampe delle sue immagini astrologiche.

L’animazione video di McCarthy del tremolio della luna offre uno sguardo straordinario su come la luna cambia nel tempo di mese in mese nella sua orbita. nel mezzo, La distanza dalla Terra alla Luna A circa 238.855 miglia (384.400 km) di distanza. Poiché l’orbita della luna non è un cerchio perfetto, ci sono punti dell’orbita in cui è più vicina alla Terra e altri in cui è lontana.

Al perigeo, la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra durante il mese, a circa 226.000 miglia (363.300 km) di distanza. La luna è più lontana quando raggiunge il suo apice, a circa 251.000 miglia (405.500 km) dalla Terra. Anche la Luna si sta attualmente allontanando dalla Terra a una velocità di 1,5 pollici (3,8 cm) all’anno.

Abbiamo dettagliato Una guida per osservare la luna Può anche aiutarti a pianificare la prossima sessione fotografica per il vicino della Terra sulla Luna. Se stai cercando un telescopio o un binocolo per avvistare la luna, le nostre guide per Le migliori offerte di binocoli e il Le migliori offerte di telescopi in questo momento Un ottimo punto di partenza. i nostri Le migliori fotocamere per l’astrofotografia E il I migliori obiettivi per l’astrofotografia Ottieni suggerimenti utili sull’attrezzatura di cui avrai bisogno per catturare tu stesso la tua prossima scena di skywatching.

Invia un’e-mail a Tariq Malik tmalik@space.com (Si apre in una nuova scheda) o seguilo Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda). Seguici Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda)E il FaceBook (Si apre in una nuova scheda) E il Instagram (Si apre in una nuova scheda).