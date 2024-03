I critici affermano che la nuova legge di Hong Kong è “l’ultimo chiodo nella bara”.

I funzionari sostengono che la legge è necessaria per la stabilità, ma gli oppositori la descrivono come un “chiodo nella bara della città”.

“La nuova legislazione sulla sicurezza nazionale raddoppierà le libertà a Hong Kong attraverso estese disposizioni e una definizione più ampia di sicurezza nazionale”, ha affermato Frances Hui, un’attivista ora residente negli Stati Uniti, che ha descritto la legislazione come “una nuova legislazione sulla sicurezza nazionale. ” “L'ultimo chiodo in una bara chiusa.”

“Tutti gli attacchi e le calunnie non avranno mai successo e sono destinati a fallire”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa regolare a Pechino.

“D'ora in poi il popolo di Hong Kong non soffrirà più questi danni e dolori”, ha aggiunto.

Nathan Law, ex deputato di Hong Kong che ora vive in esilio nel Regno Unito, ha dichiarato al programma Newsday della BBC che ciò avvicina Hong Kong “un passo avanti verso il sistema della Cina continentale”.

La signora Hui ha detto di essere anche preoccupata che la legge possa essere utilizzata anche per prendere di mira i residenti di Hong Kong all'estero, o le loro famiglie e amici nel loro paese. La città ha precedentemente offerto ricompense per informazioni sugli attivisti fuggiti all’estero e ha arrestato quattro persone a Hong Kong per aver sostenuto persone all’estero che “mettono in pericolo la sicurezza nazionale”.