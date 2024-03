Si vocifera ancora una volta che l'iPad Air 6 sarà dotato di una fotocamera frontale orizzontale

Tra tutte le voci c'è un accenno di aggiornamenti della fotocamera frontale per i nuovi iPad Air e iPad Pro. Il leaker ShrimpApplePro ora supporta queste voci con un rapporto secondo cui l'iPad Air 6 avrà una fotocamera frontale orizzontale.

iPad Air 6 avrà una fotocamera frontale orizzontale

Secondo il leaker In un post su XL'iPad Air 6 manterrà quasi lo stesso design dell'attuale generazione. Tuttavia, ShrimpApplePro afferma che la fotocamera anteriore è stata spostata per essere posizionata in alto quando l'iPad è in orientamento orizzontale.

Attualmente, solo l'iPad 10 entry-level ha una fotocamera nella parte superiore quando si tiene l'iPad in orizzontale o lo si utilizza con la Magic Keyboard Folio.

All'inizio di quest'anno, 9to5Mac Prove scoperte in iPadOS 17.4, il che suggerisce che i nuovi modelli di iPad Pro riceveranno lo stesso trattamento. “Durante la configurazione di Face ID, il tuo iPad deve essere in modalità orizzontale con la fotocamera nella parte superiore dello schermo. Una volta completata la configurazione, Face ID funziona in modalità verticale e orizzontale”, afferma un nuovo messaggio in iPadOS 17.4.

Qualche settimana fa, un altro leaker ha riferito che l'iPad Air 6 avrebbe una fotocamera frontale orizzontale. Se fosse vero, ciò significa che iPad Pro, iPad Air e iPad 10 avranno la fotocamera posizionata in alto se utilizzati in modalità orizzontale.

Anche se non si prevede che l'iPad Air 6 subirà grandi modifiche, secondo quanto riferito Apple sta lavorando a un design rinnovato per il nuovo iPad Pro. 9to5Mac Recentemente ha rivelato le dimensioni dei nuovi iPad, suggerendo che il nuovo iPad Pro sarà più sottile, mentre l'iPad Air 6 sarà disponibile per la prima volta con due diverse dimensioni di schermo.

Leggi anche