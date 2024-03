Lo stato del Colorado attraversa la Virginia nella First Four

DAYTON, Ohio – Per quasi 14 minuti di gioco e quasi un'ora di tempo reale, la palla non è passata attraverso il canestro di Virginia nemmeno una volta.

I Cavaliers sono stati inclini a una produzione offensiva lenta – sia in questa stagione che in passato – ma la pausa di martedì è stata particolarmente dolorosa. La Virginia ha preso un posto nel torneo NCAA che molti pensavano sarebbe dovuto andare altrove, in una squadra del Big East o forse nello stato dell'Indiana. L'allenatore dei Cavaliers Tony Bennett ha detto che la sua squadra ha “massimizzato” il suo potenziale nella stagione regolare ed è arrivata al quarto posto con vera eccitazione.

Invece, Colorado State è stata la squadra che ha convalidato il suo status e ha dimostrato che forse meritava un seme più forte. I Rams, testa di serie numero 10, hanno soffocato l'attacco della Virginia, testa di serie numero 10, e, forse la cosa più sorprendente, hanno trovato crepe nella difesa d'élite dei Cavaliers, raggiungendo una vittoria per 67-42 all'UD Arena.

Lo stato del Colorado avanza nella regione del Midwest e affronterà la testa di serie numero 7 del Texas in una partita del primo turno giovedì a Charlotte, nella Carolina del Nord.

“Sentivamo di avere la possibilità di vincere qui stasera, ma quello è un allenatore da Hall of Fame”, ha detto di Bennett l'allenatore dei Rams Niko Medved. “Questo è un programma straordinario e ho un incredibile rispetto per esso. Quindi, non mi aspettavo affatto che accadesse stasera.”

Dopo che la stella della Virginia Reece Beckman ha segnato due tiri liberi a 9:20 dalla fine del primo tempo, i Cavaliers non hanno segnato di nuovo finché Beckman non ha realizzato un tiro con 16:37 da giocare nella gara. Il periodo di siccità comprendeva 19 tiri sbagliati consecutivi e si estendeva su 13:53 di tempo di gioco e 59 minuti di tempo reale, inclusi 20 minuti del primo tempo.

Il Colorado State ha tenuto la Virginia a cinque field goal e 14 punti nel primo tempo, il minimo realizzato da una squadra ACC nella prima metà di una partita di un torneo NCAA da quando Wake Forest ne ha segnati 10 contro Butler nel primo turno nel 2001. Virginia ha raggiunto 40 punti con 1:59 dall'inizio della partita, eclissando il proprio record per il minor numero di punti da parte di una squadra ACC nella Big Dance (39 contro la Florida nel 2017).

“Sono una delle squadre più lente, se non la più lenta a giocare, in attacco, nel paese”, ha detto Medved. “Ma se ci guardi, siamo una delle prime due squadre del paese in termini di ritmo difensivo, il che significa che costringiamo le squadre a giocare in ritardo”.

Le guardie dei Rams Nick Clifford e Josiah Strong hanno tenuto Beckman e Isaac McNeely, le prime due opzioni da gol della Virginia, per un tiro combinato di 6 su 29. Dopo un primo tempo da 27 punti, la CSU ha continuamente trovato buchi nella difesa tipica della Virginia, come l'attaccante Joel Scott (23 punti) si sono scatenati.Clifford (17) ha segnato un secondo tempo da 40 punti per i Rams.

“Non abbiamo lasciato che ci portassero fuori dal nostro piano di gioco”, ha detto Clifford. “Siamo rimasti fedeli a quello che stavamo facendo e ne eravamo fiduciosi.”

La difesa della Virginia “è crollata”, ha detto Bennett.

“Hanno fatto un buon lavoro nel pressare la palla, essendo nelle corsie di passaggio e nello spazio vuoto”, ha aggiunto la guardia di Cleveland Beckman. “Pensavo che anche oggi abbiamo fatto dei buoni attacchi. I colpi non cadevano”.

Colorado State “l'ha presa un po' sul personale” essendo la decima testa di serie assegnata ai primi quattro dopo essere andata 4-1 contro gli avversari del quadrante 1 e del quadrante 2 in partite non in conferenza e 9-9 contro i quadranti 1 e 2 nel Mountain West, Clifford disse.

I Rams hanno vinto la loro prima partita del torneo NCAA dal 2013.

“È difficile immaginare che stasera le cose andranno meglio per noi”, ha detto Medved.

L'uscita di martedì non avrebbe potuto essere molto peggiore per Virginia, anche se le difficoltà offensive della squadra non sono state una completa sorpresa. I Cavaliers si sono classificati ultimi nell'ACC e 344esimi a livello nazionale nel punteggio (63,6 punti a partita). Hanno segnato due volte 41 punti in sconfitte e hanno segnato meno di 50 punti sette volte, il massimo in una singola stagione dal 1947-48 (8).

La Virginia ha perso la sua prima partita del torneo NCAA per la quarta volta nelle ultime cinque apparizioni, mentre ha vinto un titolo nazionale nell'altra (2019).

“Abbiamo alzato l'asticella qui. Ci siamo qualificati per questo torneo, il che non è facile. Abbiamo fatto bene”, ha detto Bennett. “Ma è doloroso arrivare a questo punto e non progredire. Certo, dobbiamo continuare ad aggiungere giocatori di qualità. Dobbiamo guardare le cose, sicuramente, dal punto di vista del sistema”.