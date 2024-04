La partenza del Master è stata ritardata di oltre due ore a causa del maltempo

AUGUSTA, Georgia – Il primo round dell'88° Masters all'Augusta National Golf Club è stato rinviato di 2 ore e mezza giovedì a causa del tempo inclemente.

I funzionari dell'Augusta National Golf Club hanno affermato che il primo round inizierà ora alle 10:30 ET e hanno ritardato l'apertura dei parcheggi e dei cancelli degli utenti. Eric van Rooyen e Jake Knapp avrebbero dovuto iniziare la partita alle 8:00 ET come primo gruppo della giornata.

Scelti dall'editore 2 correlati

L'ultimo gruppo della giornata – Dustin Johnson, Colin Morikawa e Tommy Fleetwood – inizierà ora alle 16:30 ET.

I giocatori onorari Jack Nicklaus, Gary Player e Tom Watson, che si sono uniti per vincere 11 titoli Masters in 140 tornei, effettueranno i loro tiri cerimoniali alle 10:10 ET.

Si prevede che una forte area di forti piogge e temporali, con raffiche di vento da 40 a 45 mph, colpirà Augusta lungo un fronte freddo dalle 6:00 alle 11:00 ET giovedì. Fino a giovedì sera sono previste precipitazioni comprese tra 1 pollice e 2 pollici.

Il tempo dovrebbe essere prevalentemente soleggiato e caldo da venerdì a domenica.