I droni russi fanno crollare la rete elettrica a Odessa

KIEV (Reuters) – Tutte le infrastrutture non vitali nel porto ucraino di Odessa sono rimaste senza elettricità dopo che la Russia ha usato droni di fabbricazione iraniana per colpire due centrali elettriche, tagliando l’energia a 1,5 milioni di persone, hanno detto sabato funzionari.

“La situazione nella regione di Odessa è molto difficile”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo video discorso notturno.

“Purtroppo, gli scioperi sono stati critici, quindi ci vuole più del tempo per riportare l’elettricità… Non ci vogliono ore, ma alcuni giorni, purtroppo”.

Da ottobre, Mosca ha preso di mira le infrastrutture energetiche dell’Ucraina con ondate di missili e attacchi di droni.

Zelensky ha affermato che la Norvegia sta inviando 100 milioni di dollari per aiutare a ripristinare il sistema energetico ucraino.

Serhiy Prachuk, portavoce dell’amministrazione regionale di Odessa, ha affermato che l’elettricità per i residenti della città tornerà “nei prossimi giorni”, mentre il ripristino completo delle reti potrebbe richiedere dai due ai tre mesi.

Prachuk ha affermato che un precedente post su Facebook dell’amministrazione distrettuale, in cui ad alcune persone veniva consigliato di prendere in considerazione l’evacuazione, è stato indagato dai servizi di sicurezza ucraini come “elemento di guerra mista” da parte della Russia.

Da allora questo post è stato cancellato.

“Nessun rappresentante delle autorità della regione ha fatto appello per l’evacuazione dei residenti di Odessa e della regione”, ha detto Prachuk.

Odessa aveva più di un milione di abitanti prima dell’invasione del 24 febbraio, che la Russia ha descritto come una “operazione militare speciale” per “screditare” il suo vicino più piccolo.

Kiev afferma che la Russia ha lanciato centinaia di droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana su obiettivi in ​​Ucraina, descrivendo gli attacchi come crimini di guerra a causa del loro impatto devastante sulle vite dei civili. Mosca afferma che i suoi attacchi sono militarmente legittimi e non prendono di mira i civili.

L’ufficio del procuratore generale ucraino ha affermato che gli Shahed-136 hanno bombardato due impianti energetici nella regione di Odessa.

Le forze armate ucraine hanno dichiarato su Facebook che 15 droni erano stati sparati contro obiettivi nelle regioni meridionali di Odessa e Mykolaiv e che 10 droni erano stati abbattuti.

Teheran nega di aver fornito i droni a Mosca. Kiev ei suoi alleati occidentali dicono che questa è una bugia.

Sabato il ministero della Difesa britannico ha dichiarato di ritenere che il sostegno militare iraniano alla Russia aumenterà probabilmente nei prossimi mesi, comprese le possibili consegne di missili balistici.

(Segnalazione di Max Honder e David Leungren). Montaggio di Ross Russell, Daniel Wallis e William Mallard

