Tre gruppi paramilitari russi con sede in Ucraina hanno affermato di aver attraversato il confine con la Russia e di combattere lì contro le forze governative.

Il Fronte della RDC e un politico russo in esilio hanno affermato che due villaggi sono ora controllati dalle “forze di liberazione”.

Questi numeri non sono stati ancora verificati dalla BBC.

In uno sviluppo separato, la Russia ha affermato che l’Ucraina ha lanciato 25 droni contro obiettivi in ​​tutta la Russia, ma l’attacco è stato sventato.

Tuttavia, sono emersi video che sembrano essere in fiamme in diversi impianti petroliferi russi.

Il ministero ha affermato che l'incendio di un motore ha causato l'incidente. Non sono stati forniti dettagli sui sopravvissuti.

Sono emersi video che mostravano l'aereo in fiamme mentre girava nel cielo, con pennacchi di fumo nero che si sollevavano successivamente dal luogo dell'incidente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che il suo Paese “infliggerà perdite allo Stato russo in risposta – e questo è assolutamente vero”.

“Come tutti i nostri compatrioti, noi della Legione sogniamo una Russia liberata dalla dittatura di Putin. Ma non ci limitiamo a sognare: facciamo ogni sforzo per realizzare questi sogni. Toglieremo la nostra terra al regime, di un centimetro”. centimetri”, si sente dire nel filmato un soldato armato delle forze armate ruandesi.

Ha inoltre condannato le elezioni presidenziali russe previste per il 15-17 marzo, nelle quali si prevede che Putin sarà dichiarato vincitore.

“Le schede elettorali e i seggi elettorali in questo caso sono una fantasia. Puoi davvero cambiare la tua vita in meglio solo con una pistola in mano”, ha detto SB.