I preordini di Paper Mario: The Thousand Year Door sono disponibili su Amazon

Nintendo ha rilasciato una serie di annunci degni di nota per Mario Day, inclusa una data di uscita per il revival di Paper Mario: Il Portale Millenario. Verrà rilasciata la nuova versione del popolare gioco di ruolo per GameCube 23 maggio su Nintendo Switch, quasi 20 anni dopo la sua uscita originale. Oltre alla grafica aggiornata ad alta risoluzione, Nintendo afferma che i giocatori possono aspettarsi “una serie di ulteriori modifiche” che renderanno il gioco migliore che mai. C'è ancora molto che non sappiamo sulla prossima uscita, ma i preordini per Paper Mario: Il Portale Millenario sono già aperti presso rivenditori selezionati. Ecco uno sguardo a Paper Mario: Il Portale Millenario per i preordini e i bonus disponibili per il preordine.

Se sei un fan di Paper Mario: Il Portale Millenario, dovresti sapere che è ampiamente considerato uno dei migliori giochi di ruolo nella storia di Nintendo. Nel 2004, una recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario diede al gioco un punteggio perfetto di 9/10, elogiandolo per il suo gameplay innovativo e i personaggi divertenti. La recensione prosegue dicendo che chiunque abbia apprezzato le precedenti avventure di Mario “dovrebbe davvero provare Paper Mario: Il Portale Millenario”. E poiché questo prossimo revival sembra essere un adattamento fedele con alcuni aggiornamenti sulla qualità della vita, sembra che questo consiglio si applichi alla versione Switch.

Paper Mario: bonus preordine mille anni

Al momento non sono disponibili bonus preordine per Paper Mario: Il Portale Millenario. Tuttavia, un buon numero di giochi Nintendo stanno ottenendo oggetti da collezione esclusivi del rivenditore. Queste offerte di solito non sono disponibili immediatamente quando i preordini vengono pubblicati, quindi c'è ancora la possibilità che i premi vengano visualizzati su Amazon, Best Buy, Walmart, Target e GameStop. Assicurati di ricontrollare nelle prossime settimane per maggiori dettagli, poiché aggiorneremo questa guida man mano che verranno pubblicati altri preordini.