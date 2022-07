19 offerte in Prime Day Sale Rival Best Buy “Black Friday in July” (2022)

Potresti ottenere Amazon Tutti i titoli dei giornali con i saldi del Prime Day di questa settimana, ma non è l’unico rivenditore a prendere parte al processo di saldi estivi. Abbiamo trovato alcune delle migliori offerte di Best Buy su TV, cuffie, smartphone, elettrodomestici e altro ancora.

Il team di WIRED Gear testa i prodotti durante tutto l'anno. Abbiamo selezionato manualmente centinaia di migliaia di offerte per effettuare queste selezioni.

Aggiornato il 13 luglio: abbiamo aggiunto più offerte e prezzi aggiornati.

Prima di arrivare al resto delle offerte, vale la pena conoscere questo. Puoi ottenere una carta regalo Best Buy da $ 15 acquistando da una piccola selezione di altre carte regalo da $ 100, tra cui Netflix, Instacart e Doordash. Non riceverai una carta Best Buy finché non riceverai l’altra, ma alcune nell’elenco supportano la consegna digitale, quindi puoi ordinarne una, ottenere una carta Best Buy e quindi inserirla in alcune di queste altre offerte.

spettacoli di home theater

Roku Streaming Stick 4K Foto: Rocco

Questo Roku Streaming Stick funziona sempre Era uno dei nostri preferiti, che ora è più economico del solito. Viene fornito con un telecomando vocale Roku, quindi puoi trovare i tuoi programmi senza dover utilizzare la noiosa tastiera su schermo e l’ultima versione (rilasciata nel 2021) supporta Dolby Vision HDR.

Abbiamo chiamato LG C1 (8/10, RACCOMANDATO CABLATOUna TV rivoluzionaria, grazie al contrasto elevato, alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz a 4K e al ritardo di input minimo, che lo rendono eccellente per il cinema e i giochi. Normalmente vedremmo questo gruppo intorno ai $ 900 su Amazon, ma oggi è sceso al minimo storico.

Sony produce alcuni dei migliori televisori OLED sul mercato e questo schermo è fantastico. A 48 pollici di altezza, non è uno dei più grandi in circolazione, ma va comunque bene per spazi abitativi di medie dimensioni. Il suo supporto centrale lo rende relativamente facile da posizionare; Supporta i tipi di HDR sia HDR 10 che Dolby Vision; E una frequenza di aggiornamento di 120 Hz è utile per i giocatori.

Yamaha YAS-209 Foto: Yamaha

noi Adoro questi altoparlanti Perché può raddoppiare come un altoparlante intelligente. Viene fornito con Alexa integrato, il che significa che puoi chiedere all’assistente vocale di riprodurre musica o fare qualsiasi cosa che normalmente ti aspetteresti da un Amazon Echo. Suona anche alla grande, con il subwoofer che fornisce un suono potente.

Siamo grandi fan di TCL 5 e 6. TV circa qui. Sebbene la Serie 4 fosse un po’ debole per guadagnare i nostri consigli, i modelli più recenti stanno iniziando a ereditare le specifiche che amavamo dalle generazioni precedenti. Questo modello da 43 pollici è un modello eccellente per un budget o se hai bisogno di una TV più piccola per una camera degli ospiti, ad esempio.

Offerte per la casa e la cucina

KitchenAid Professional 5 Plus Foto: bersaglio

Il frullatore KitchenAid Pro 5 non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, questo è uno degli strumenti più versatili che puoi avere nella tua cucina. Il suo prezzo tende ad essere molto appiccicoso, quindi quando lo vediamo scendere molto, prendiamo atto.

Il campanello di Nest era molto vicino La nostra scelta migliore per il campanello video, ma è caduto al secondo posto a causa del suo prezzo. Con questo accordo, questo non è più un problema. Questo modello ha un supporto facile da usare e può ottenere fino a un mese di utilizzo con una singola carica.

Questo nuovo termostato Nest non è intelligente come il vecchio Nest Learning Thermostat. Ma è più facile da installare, puoi creare orari e modificare la temperatura tramite l’app. Utilizza anche la posizione del tuo telefono per vedere se sei uscito di casa e regolerà la temperatura di conseguenza per risparmiare energia.

Dyson V11.0 Foto: Dyson

Dyson V11 (8/10, RACCOMANDATO CABLATO) si trova in un luogo strano. Il recensore di WIRED Adrienne lo ha soprannominato “dream vac”, ma è stato interrotto a favore di nuove opzioni come V15. Questo rende abbastanza raro trovare questo posto vacante in vendita, e il V11 e il V15 hanno solitamente un prezzo così vicino che puoi pagare un piccolo extra per ottenere il V15. Ma con quello sconto, il vecchio modello potrebbe valerne la pena.

Questa è ancora una delle nostre telecamere di sicurezza preferite. Puoi usarlo all’interno o all’esterno e questo pacchetto include tre fotocamere in totale, più quattro batterie ricaricabili, una stazione di ricarica, supporti antifurto e un cartello da giardino. Le stesse fotocamere possono registrare fino a una risoluzione di 2K con HDR, mentre non lo fanno bisogno di Per abbonarsi al piano Arlo Secure ($ 3 al mese per una telecamera), l’abbonamento aggiungerà funzionalità più utili.

Smartphone e offerte indossabili

Google Pixel 6 Pro Immagine: google

L’ultimo telefono di punta di fascia alta di Google, il Pixel 6 Pro (9/10, RACCOMANDATO CABLATO) ha una delle migliori fotocamere su un telefono che abbiamo mai visto, inclusa una funzione Real Tone piacevole e accogliente che scatta foto migliori di persone con la pelle più scura. È stato il mio driver quotidiano da quando è uscito e ora è più utile del solito.

Linea di telefoni Samsung S22 (9/10, RACCOMANDATO CABLATOÈ uno dei migliori telefoni Android che puoi acquistare e questo è il prezzo più basso che abbiamo visto in un modello base. Ha un sistema a tripla fotocamera (sebbene manchi dello zoom 10x del Galaxy S22 Ultra), uno splendido display AMOLED da 6,1 pollici e Samsung ha promesso la produzione di massa (per i telefoni Android comunque) quattro Anni di aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Per poco più dell’S22, l’S22 + (9/10, RACCOMANDATO CABLATOUna batteria da 4.500 mAh leggermente più grande (rispetto ai 3.700 mAh dell’S22), supporta una ricarica più rapida e ha uno schermo più grande da 6,6 pollici. Se ami l’S22 ma desideri un telefono migliore, il prezzo di questo telefono è ancora relativamente vicino.

L’originale Garmin Instinct è stato superato Alcuni dei modelli più recentiMa con uno sconto, è comunque un acquisto solido se stai cercando uno smartwatch abilitato per GPS con una serie di sensori, capacità di mappatura e una custodia resistente.

Offerte per cuffie e fotocamere

batte lo studio 3 Foto: bersaglio

Cuffie wireless Beats Studio3 (di proprietà di Apple) (8/10, RACCOMANDATO CABLATO) è sopravvissuta come una cuffia iconica per alcuni anni, e per una buona ragione. È dotato di un’eccellente cancellazione del rumore, un’elevata portata wireless e almeno 20 ore di durata della batteria per carica.

Non abbiamo testato il WH-XB910N di Sony, ma il loro cugino più costoso, il WH-1000XM4 (9/10, RACCOMANDATO CABLATO) Abbiamo scelto come a Le migliori cuffie wireless. Se preferisci risparmiare un po ‘di soldi pur continuando a ottenere alcuni vantaggi del design delle cuffie Sony, questi vantaggi potrebbero adattarsi al conto.

Alfa a7 IV (9/10, RACCOMANDATO CABLATO) abbiamo La migliore scelta di fotocamere per la maggior parte delle persone. L’Alpha a7 III potrebbe essere una generazione dietro questa scelta, ma racchiude ancora la maggior parte dello stesso pugno (a patto che non sia necessario un sistema di messa a fuoco automatica aggiornato) ed è molto più economico dell’a7 IV.

Pixel Buds Serie A (8/10, RACCOMANDATO CABLATO) abbiamo Cuffie wireless generalmente preferite Per la maggior parte delle persone ottieni resistenza al sudore IPX4, suono eccezionale e una vestibilità comoda. Si accoppiano istantaneamente con i telefoni Android ma funzioneranno bene anche con gli iPhone. Il tempo di ascolto di cinque ore è un po’ basso di questi tempi e la custodia non supporta la ricarica wireless, ma è comunque un buon prezzo per un ottimo prodotto.