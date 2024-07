I pirati hanno nominato l’asso esordiente Paul Scanes titolare dell’All-Star della NL

Il rookie dei Pittsburgh Pirates Paul Skanes partirà per la National League nell’All-Star Game di martedì ad Arlington, in Texas.

Il destro, 22 anni, è stata la scelta numero 1 nel draft del 2023 e ha giocato solo 11 partite da titolare nei principali campionati.

Il manager dell’All-Star della National League Torey Lovullo degli Arizona Diamondbacks ha annunciato la sua decisione a Skeens e al pubblico venerdì mattina invitando Skeens a essere intervistato al “Dan Patrick Show”.

“Paul, prima di tutto, come stai? Volevo solo congratularmi con te. Ti ho selezionato come titolare della National League per l’All-Star Game 2024”, ha detto Lovello. “Sono così emozionato per te. Un onore incredibile. Così meritevole. Siamo così entusiasti di fare questo annuncio.

“Rappresenti così tante grandi cose di cui parla questo gioco. È una grande storia. Il modo in cui ti sei presentato, il modo in cui lo hai fatto con umiltà, è straordinario. Sarò orgoglioso di te. Sarò orgoglioso di vedere lanci il tuo primo lancio.”

Patrick Lovullo ha chiesto: “Paul lancia?”

Lovullo rispose ridendo.

“Vedremo cosa succede là fuori. Abbiamo 11 ragazzi là fuori. Paul ci lancerà un grosso zero nel primo inning e partiremo da lì”, ha detto Lovullo.

Skanes è migliorato fino a 6-0 con un’ERA di 1,90 mentre ha lanciato 7 inning senza successo con 11 strikeout nella vittoria per 1-0 di giovedì a Milwaukee.

Scanes, alto 1,80 m, ha fatto il suo debutto in MLB l’11 maggio e in questa stagione ha eliminato 89 battitori con 13 walk in 66⅓ inning. Secondo ESPN Stats and Information, ha il maggior numero di punchout da quando l’ERA è diventata una statistica ufficiale nel 1913, con 11 partenze con un’ERA inferiore a 2,00.

È diventato il quinto lanciatore esordiente a iniziare l’All-Star Game, il primo in quasi 30 anni. Si unisce a Hideo Nomo (1995), Fernando Valenzuela (1981), Mark Fitrich (1976) e Dave Stenhouse (1962).

Scanes è stato il primo lanciatore dei Pirates a iniziare il Midsummer Classic dai tempi di Jerry Reuss nel 1975.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti dai media sul campo.