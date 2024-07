Per il matrimonio del figlio del miliardario indiano Ambani sono state spese somme “esorbitanti”. Notizie economiche e commerciali

Il figlio del miliardario indiano Mukesh Ambani si sposerà venerdì, in una sontuosa cerimonia che è stata oggetto di accese discussioni in India e all’estero, poiché la società di suo padre, la Reliance, che vale 260 miliardi di dollari, ha fatto ricorso ai social media per pubblicizzare intensamente l’evento. evento.

Gli sforzi di Reliance, insieme ai post di una serie di star di Bollywood e alla copertura mediatica, hanno contribuito a suscitare l’interesse del pubblico per il matrimonio, mettendo in ombra alcuni post critici sui social media che mettevano in dubbio la stravaganza in un momento di crescente disuguaglianza in India.

Il figlio più giovane degli Ambani, Anant, 29 anni, sposerà la sua fidanzata Radhika Merchant, 29 anni, in una cerimonia costellata di stelle a Mumbai alla quale parteciperanno celebrità e politici, come Kim Kardashian, Mike Tyson, Tony Blair e Boris Johnson. Seguiranno tre giorni di ricevimenti festivi.

Un anonimo dirigente di Reliance ha descritto l’evento come un “potente simbolo della crescente statura dell’India sulla scena globale”.

“La presenza di personalità eminenti evidenzia la forza economica, politica, intellettuale e scientifica di cui gode l’India”, si legge nel memorandum condiviso con i giornalisti.

Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia, è noto per organizzare feste sontuose, soprattutto per i suoi tre figli Akash, Isha e Anant. Si esibiscono artisti internazionali e un gran numero di star di Bollywood assiste solitamente a questi concerti, che costano milioni di dollari.

Sembra che questo concerto sarà il più stravagante dei concerti di Ambani fino ad oggi, anche se non si sa quanti soldi siano stati spesi.

“spese generose”

Alcuni, come il politico dell’opposizione Thomas Isaac, hanno descritto l’importo della spesa come “oscena”.

“Potrebbero essere legalmente i loro soldi, ma una spesa così generosa è un peccato contro la Madre Terra [the] “Povero”, ha detto in un post su X.

Il matrimonio è stato considerato un evento pubblico, portando a restrizioni al traffico nel principale quartiere degli affari di Mumbai per quattro giorni, cosa che ha anche suscitato indignazione pubblica.

Con l’accesso alle informazioni limitato e i dettagli strettamente custoditi, le informazioni sono state fornite a un pubblico entusiasta in parte attraverso la pagina Facebook ufficiale di Reliance, che ha 2,3 milioni di follower.

L’account ha pubblicato video di spettacoli di danza e foto per dare uno sguardo alle celebrazioni speciali.

Uno posta Una foto pubblicata questa settimana sull’account Facebook di Reliance, che ha ricevuto 54.000 Mi piace, mostrava la famiglia Ambani ad un concerto privato, mentre ballava una canzone di Bollywood, una pratica comune nei matrimoni indiani. È stato promosso utilizzando hashtag come #ARWeddingCelebrations.

L’accesso dei media al luogo del matrimonio è stato limitato venerdì sera, con solo un numero limitato di fotografi e troupe televisive autorizzati a filmare gli ospiti in arrivo.

Gli spettatori con gli ombrelli stavano sotto la pioggia fuori dal locale, alcuni scattavano foto, mentre dall’interno si sentiva il suono dei film di Bollywood.

Un dirigente di una società straniera in India, che dovrebbe partecipare al matrimonio di Ambani questa settimana, ha detto a Reuters che gli organizzatori probabilmente metteranno del nastro adesivo sulle telecamere dei telefoni degli ospiti che entrano per assicurarsi che non vengano scattate foto.

La maggior parte delle celebrazioni di Ambani sono strettamente sorvegliate.

Gli eventi nuziali sono iniziati a marzo con una festa pre-matrimonio di tre giorni con 1.200 ospiti e un’esibizione di Rihanna, seguita da una crociera di lusso in Europa con 800 ospiti a maggio.

Giorni dopo, diverse attrici di Bollywood hanno pubblicato foto su Instagram, indossando abiti di marchi di lusso, davanti a milioni di follower, senza alcun dettaglio sui festeggiamenti della crociera ad Ambani.

L’interesse per questo evento ha raggiunto un tale livello che i canali televisivi indiani ne hanno seguito i dettagli minuto per minuto.

“Il mondo sta scendendo… nella lista degli invitati su cosa mangiare. Tutto il nocciolo della questione su Times Now”, hanno detto i notiziari del canale venerdì sera.