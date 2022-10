Il Brasile vota domenica. Ecco cosa devi sapere

CNN

Brasile molto conteso Elezioni presidenziali Mancano meno di 24 ore e per molti brasiliani la posta in gioco non potrebbe essere maggiore.

Due nomi familiari – l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva e l’attuale leader Jair Bolsonaro – sono in lizza per diventare il prossimo presidente del paese. A seconda di chi alla fine vincerà, è probabile che la più grande economia dell’America Latina continui sul percorso conservatore e pro-business di Bolsonaro, o giri a sinistra sotto Lula.

Nelle ultime settimane, i due candidati hanno intensificato i loro sforzi per attirare elettori. Ma questo è un compito arduo in un paese in cui l’85% degli elettori afferma di aver già preso una decisione, secondo un sondaggio Datafolha di giovedì.

Per Lula più voti potrebbe significare vincere il primo turno di votazioni, senza bisogno del ballottaggio. Nel frattempo, Bolsonaro ha bisogno di recuperare, essendo caduto 14 punti dietro il suo rivale nello stesso sondaggio.

I brasiliani voteranno per il loro prossimo presidente domenica 2 ottobre al primo turno delle elezioni. Nella stessa data, oltre al distretto federale, saranno selezionati anche governatori statali, senatori, rappresentanti federali e rappresentanti statali per i 26 stati.

Le votazioni inizieranno alle 8:00 ora locale a Brasilia (7:00 ET) e termineranno alle 17:00 ora locale (16:00 ET).

Nel sistema elettorale brasiliano, il candidato vincitore deve ricevere più del 50% dei voti. Qualora nessun candidato superi tale limite, si procederà ad un secondo turno di votazioni, in cui le scelte saranno ristrette ai primi due candidati del primo turno.

In Brasile, i sondaggi stimano sempre le prestazioni potenziali dei candidati al primo turno (in competizione con tutti gli altri candidati) e al secondo turno (con solo due dei migliori candidati).

Possono votare oltre 156 milioni di brasiliani.

Bolsonaro e Lula sono i due candidati da tenere d’occhio. Sebbene anche altri candidati siano in corsa, sondano con percentuali a una cifra ed è improbabile che creino molta concorrenza.

Lula, 76 anni, è stato presidente del Brasile per due mandati: dal 2003 al 2006 e dal 2007 al 2011. Nome familiare, è apparso per la prima volta sulla scena politica negli anni ’70 come leader di scioperi sindacali che sfidavano il regime militare.

Nel 1980 è stato uno dei fondatori del Partito dei Lavoratori (PT), che in seguito divenne la principale forza politica di sinistra in Brasile. Il mandato presidenziale di Lula è stato caratterizzato da programmi volti a ridurre la povertà e la disuguaglianza nel Paese, ma è stato anche scosso dalle rivelazioni di uno schema di corruzione che prevedeva pagamenti ai rappresentanti del Congresso per sostenere le proposte del governo. A causa della mancanza di prove del suo coinvolgimento, Lula stesso non è stato incluso nelle indagini su questo schema.

La campagna presidenziale di Lula promette ora un nuovo sistema fiscale che consentirà un aumento della spesa pubblica. Ha promesso di porre fine alla fame nel paese che è tornato durante il governo di Bolsonaro. Lula promette anche di lavorare per ridurre le emissioni di carbonio e la deforestazione in Amazzonia.

Bolsonaro è un ex capitano dell’esercito che è stato rappresentante federale per 27 anni prima di candidarsi alla presidenza nel 2018. Figura marginale in politica per la maggior parte di questo periodo, è emerso a metà degli anni 2010 come la figura di spicco di una destra più radicale che vede il lavoro come il suo principale nemico.

Come presidente, Bolsonaro ha perseguito un’agenda conservatrice, sostenuta da importanti leader evangelici. Il suo governo era anche famoso per il suo sostegno allo sfruttamento brutale della terra nella regione amazzonica, che ha portato a record di deforestazione. Gli ambientalisti hanno avvertito che in queste elezioni potrebbe essere in gioco il futuro della foresta pluviale.

Nella sua piattaforma, Bolsonaro ha promesso di aumentare l’attività mineraria, privatizzare le società pubbliche e generare energia più sostenibile per abbassare i prezzi dell’energia. Si è impegnato a continuare a pagare 600 real brasiliani (circa $ 110) uno stipendio mensile noto come Auxilio Brasil.

Il conteggio dei voti inizia immediatamente dopo la chiusura delle schede (per lo più elettroniche) di domenica.

Le autorità elettorali brasiliane affermano di aspettarsi che i risultati finali del primo turno vengano annunciati ufficialmente quella sera, il 2 ottobre. Sarà pubblicato sul sito del Tribunale Elettorale.

Nelle ultime elezioni, i risultati sono stati ufficialmente annunciati due o tre ore dopo la fine delle votazioni. Se il candidato capofila non può raccogliere più della metà di tutti i voti validi, il secondo turno si terrà il 30 ottobre.

Gli osservatori osserveranno da vicino per vedere se tutti i candidati accetteranno pubblicamente l’esito del voto. Bolsonaro, accusato di fomentare una retorica violenta tra i suoi sostenitori, ha cercato di mettere in dubbio l’esito e ha affermato che i risultati dovrebbero essere considerati sospetti se non avesse vinto “almeno il 60%”.

Sia lui che il suo partito liberale conservatore hanno affermato che il sistema di voto elettronico del Brasile è vulnerabile alle frodi, un’affermazione del tutto infondata che ha portato a confronti con le false affermazioni elettorali dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Non ci sono stati casi confermati di frode elettorale nel voto elettronico in Brasile.

Anche la Corte Suprema Elettorale ha respinto le accuse di vizi del sistema, definendole “false e non vere, prive di fondamento nella realtà”.