Il corpo della vittima è stato recuperato sul ponte di Baltimora, ha detto la famiglia

Secondo l'Unified Command, il gruppo di agenzie che gestisce la risposta al crollo del Key Bridge, le squadre di sub hanno recuperato il corpo del 38enne Manor Suazo Sandoval intorno alle 10:30 di venerdì.

Suo fratello, Carlos Alexis Suazo Sandoval, ha detto che i familiari hanno presto ricevuto notizie dalle autorità. “Questo è l'obiettivo n. 1”, ha scritto in un messaggio WhatsApp in spagnolo. “Meno male.”

Non è chiaro se venerdì siano stati estratti dall'acqua altri corpi. Il sovrintendente della polizia di stato del Maryland, colonnello Roland L. “Le famiglie stanno ancora aspettando di sapere se abbiamo ritrovato la persona amata”, ha detto Butler Jr. in una nota venerdì sera.

“Vi assicuro che siamo pienamente impegnati a trovare una chiusura per ciascuna di queste famiglie”, ha detto Butler.

Il nipote di Suazo Sandoval, Hector Guardado, aveva precedentemente dichiarato al Washington Post che la famiglia spera di seppellire il corpo di suo zio nella sua città natale in Honduras.

Padre di due figli e fervente tifoso della squadra di calcio FC Motagua, Suazo Sandoval è ricordato dai membri della famiglia come un padre di famiglia intraprendente nella sua città. Aiutò i membri della famiglia ad aprire un piccolo albergo lì.

“Siamo addolorati come famiglia”, ha detto Guardado in un'intervista in spagnolo venerdì. Ha detto che la notizia che la famiglia ha ricevuto dalle autorità intorno a mezzogiorno è stata “dura, ma confortante allo stesso tempo”.