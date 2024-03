Il jackpot del Mega Millions sale a 735 milioni di dollari dopo che nessuno ha vinto il jackpot

Il jackpot del Mega Millions è salito a circa 735 milioni di dollari dopo che nessun biglietto ha indovinato i numeri vincenti durante l'estrazione di venerdì sera.

I numeri vincenti estratti venerdì sera sono stati 19, 20, 22, 47 e 58 con una Mega Ball del valore di 1. Il Megaplier era 3X.

Nessuno ha vinto il jackpot da 687 milioni di dollari venerdì sera, ma due giocatori, uno in Georgia e uno in Texas, hanno indovinato tutte e cinque le palline bianche per vincere il secondo premio da 1 milione di dollari del gioco.

Il jackpot del MEGA Millions ammonta a 687 milioni di dollari prima dell'estrazione di venerdì

La prossima estrazione del Mega Millions si terrà martedì con i giocatori che sperano di vincere il jackpot da 735 milioni di dollari, che include un'opzione in contanti da 356,7 milioni di dollari. I vincitori in genere scelgono il premio in denaro rispetto alle rendite Mega Millions pagate come un pagamento istantaneo seguito da 29 pagamenti annuali.

Le probabilità di vincere il jackpot sono 1 su 302.575.350, a seconda del gioco.

Il jackpot Mega Millions è stato vinto l'ultima volta l'8 dicembre, quando due vincitori in California hanno indovinato tutti e sei i numeri per vincere il jackpot. Il premio è di 395 milioni di dollari .

Il jackpot del MEGA Millions sale a 650 milioni di dollari se nessun biglietto corrisponde ai numeri vincenti

Il jackpot record di 1,602 miliardi di dollari è stato vinto in Florida l'8 agosto 2023. Questo jackpot è la lotteria più grande al mondo mai vinta con un solo biglietto.

L'attuale jackpot di 735 milioni di dollari è il sesto più grande mai offerto dal gioco.