Il telescopio Hubble osserva la “galassia nascosta” dietro la Via Lattea

Questa nuova vista della galassia a spirale IC 342, nota anche come Caldwell 5, vista dal telescopio spaziale Hubble, è stata lanciata dalla NASA l’11 maggio 2022. Qui è mostrata una vista ingrandita. (Credito immagine: NASA, ESA, P. Sell (Università della Florida) e P. Kaaret (Università dell’Iowa); Elaborazione immagine: G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America))

Guarda la “galassia nascosta” mentre si dispiega.

Questo è glorioso Telescopio spaziale Hubble L’immagine mostra la galassia a spirale IC 342, nota anche come Caldwell 5. Non importa come la chiami galassiaGli scienziati hanno trovato un po’ difficile da notare a causa degli ostacoli sul suo cammino, che gli sono valsi il soprannome di “nascosto”, secondo la NASA.

Appare vicino all’equatore via LatteaIl disco perlaceo, pieno di densi gas cosmici, polvere oscura e stelle luminose che oscurano tutti la nostra vista”, ha scritto la NASA l’11 maggio. dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

Una vista completa dal telescopio spaziale Hubble della galassia a spirale IC 342, nota anche come Caldwell 5. La galassia è distante 11 milioni di anni luce e larga 50.000 anni luce. (Credito immagine: NASA, ESA, P. Sell (Università della Florida) e P. Kaaret (Università dell’Iowa); Elaborazione immagine: G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America))

Il telescopio Hubble può guardare attraverso i detriti, in una certa misura, perché il telescopio ha capacità a infrarossi. La luce infrarossa è meno diffusa dalla polvere e consente una visione più chiara della galassia oltre la materia interstellare.

Questa visione scintillante di una faccia al centro della galassia mostra intricati tentacoli di polvere con braccia sbalorditive che avvolgono un nucleo scintillante di gas caldo e stelleHa scritto: “La NASA sulla foto.

“Questo nucleo è un tipo specifico di regione chiamata nucleo H II, una regione di idrogeno atomico che è stato ionizzato. Queste regioni sono luoghi di nascita di stelle attivi dove migliaia di stelle possono formarsi nell’arco di due milioni di anni”.

La NASA ha affermato che le stelle blu ionizzano o attivano l’idrogeno che circonda il loro luogo di nascita a causa dell’emissione di radiazioni ultraviolette. La galassia sarebbe una delle più luminose del nostro cielo se non ci fosse molta polvere in mezzo.

IC 342 è anche relativamente vicino in termini galattici, solo 11 milioni anni luce dalla Terra. È circa la metà del raggio della nostra galassia, la Via Lattea (ha un diametro di 50.000 anni luce), il che la rende anche relativamente grande.

Hubble è nello spazio da una generazione e ha già fotografato questa galassia molte volte. Puoi anche scoprire la sua immagine di IC 342 nel 2017 (Si apre in una nuova scheda) E il 2010 (Si apre in una nuova scheda).

