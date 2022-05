Rumor Roundup Edizione speciale: MJF / AEW Drama Double or Nothing Weekend

Era relativamente tranquillo doppio o niente/ Vacanze del Memorial Day … fino a quando non riferirà Maxwell Jacob Friedman Non mostrare Un’apparizione programmata al FanFest di AEW sabato sera (28 maggio).

Da quel momento in poi, è stato tutto pronto per gli scooper nel mondo del wrestling mentre i fan hanno aggiornato i loro feed Twitter per aggiornamenti sullo stato dell’attesissimo incontro di MJF con Wardlow al PPV di stasera – e sul suo futuro nel mondo del wrestling.

Di seguito è riportato un riepilogo dei punti principali da battaglieroE il PWI Insider & Osservatore radiofonico di wrestling:

C’è una cosa su cui tutti sono d’accordo e dicono inequivocabilmente: questo non è un affare, almeno non concordato da entrambe le parti (ci sono molte speculazioni sul fatto che Max sia entrato nel business per se stesso e come The Observer Dave Meltzer Dice: “Sembra che voglia esserlo Brian Bellman. “).

Tutto nel wrestling può eventualmente trasformarsi in uno, naturalmente, poiché potremmo vederlo trasformarsi in uno molto presto. Ma niente di ciò che è stato rivelato ieri è stato orchestrato da AEW e MJF per presentare una storia.

Gli addetti ai lavori hanno sentito da FanFest di aver visto Friedman giocare alle slot a Mandalay Bay (dove si teneva il FanFest) mentre avrebbe dovuto fare gli incontri e le riunioni programmate.

I biglietti per una sessione MJF al FanFest costavano $ 100. Ai fan che li hanno acquistati è stato detto che avrebbero potuto ottenere un rimborso o incontrare un altro wrestler. Un funzionario della AEW ha detto a Fightful che la società era “molto scontenta di come sono andate le cose”.

come lei Segnalato in precedenzaSi dice che il caso riguardi i soldi. Si parla molto del fatto che Tony Khan sia disposto a rendere Friedman uno dei membri dello staff con le migliori prestazioni, ma nel frattempo vuole estendere il suo contratto oltre la sua attuale scadenza il 1 gennaio 2024. MJF fondamentalmente pensa di meritare di aumentare il merito nel suo attuale accordo senza aggiungere tempo. David Bixenspan Sottolinea che questo resoconto dei negoziati è stato confutato, quindi sembra che una vecchia voce stia riemergendo alla luce di tutto il resto.

Ai talenti di AEW è stato detto di non commentare pubblicamente l’incidente di ieri. combattente Shawn Ross SappFonti negli spogliatoi sono state “coerenti nel dire che Tony Khan non lavorerà al suo roster e ho parlato con due di loro della frustrazione di MJF negli ultimi mesi”.

Saab ha riferito (e Insider ha confermato) che un volo da Las Vegas a Newark domenica mattina è stato prenotato per Friedman “un pre-incontro e saluto a un prezzo elevato”, ma non sa chi ha acquistato il biglietto. osservatore Brian Alvarez Si oppose, ma Saab disse di averne visto prove fisiche.

Ad ogni modo, fonti hanno detto a Fightful e Insider che MJF non era a bordo quando il volo è decollato per il New Jersey questa mattina presto.

AEW sta ancora promuovendo attivamente la partita di Wardlow doppio o niente stasera. Alvarez dice che è ancora elencato sulla carta internamente.

Quindi penso che ne sapremo di più in poche ore.

Sapremo tutto? Lotta professionale, a tutti!