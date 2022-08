Il telescopio spaziale James Webb rileva l’anidride carbonica nell’atmosfera di un pianeta lontano

Il Può fare molto di più della produzione Universo. osservatorio per la prima volta di anidride carbonica nell’atmosfera di un pianeta non nel nostro sistema solare. Il gas è stato scoperto in WASP-39 b, il gigante gassoso che orbita attorno a una stella a 700 anni luce di distanza.

I telescopi Hubble e Spitzer hanno precedentemente rilevato vapore acqueo, sodio e potassio nell’atmosfera del pianeta. Ma JWST ha capacità più potenti, sensibili agli infrarossi ed è stato in grado di catturare anche un’impronta di CO2.

Cattura il respiro – Webb ha catturato la prima chiara evidenza di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera di un pianeta al di fuori del nostro sistema solare! WASP-39 B è un gigante gassoso che orbita strettamente attorno a una stella simile al Sole a 700 anni luce di distanza: https://t.co/FenLqV6HSo pic.twitter.com/abJvqxfLdG – Telescopio web della NASA (NASAWebb) 25 agosto 2022

“Capire la composizione dell’atmosfera del pianeta può aiutarci a saperne di più sulla sua origine ed evoluzione”, secondo il rapporto ufficiale del JWST. . “Il successo di Webb qui fornisce la prova che potrebbe anche essere in grado di rilevare e misurare l’anidride carbonica nella sottile atmosfera di piccoli pianeti rocciosi del futuro”.

Nasa I dati della spettroscopia JWST sono stati acquisiti da WASP-96 b, un esopianeta gassoso a circa 1.150 anni luce di distanza. L’osservatorio ha rilevato la “chiara impronta dell’acqua”, nonché nebbia e nuvole, che in precedenza non si pensava fossero presenti su WASP-96b.

Anche questa settimana ricercatori Un esopianeta distante circa 100 anni luce. È stato scoperto con l’aiuto del Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA e dei telescopi terrestri piuttosto che con il JWST, ma potrebbe valere la pena dare un’occhiata più da vicino da quest’ultimo. I ricercatori ritengono che l’acqua possa costituire fino al 30 percento della massa di TOI-1452 b, che è considerata una “super-Terra”. È circa il 70 percento più grande della Terra e potrebbe avere un “oceano estremamente profondo”.