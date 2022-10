Il telescopio Webb della NASA cattura i “pilastri della creazione” con dettagli straordinari

L’osservatorio della NASA ha osservato l’aquila finora lo ha fatto di nuovo. Il Telescopio spaziale James Webb Ha ricreato un’immagine degli iconici “pilastri della creazione” in luce infrarossa, l’immagine più nitida e dettagliata della splendida regione di formazione stellare mai vista.

Il paesaggio etereo cattura colonne traslucide di gas interstellare freddo e polvere punteggiate da punti luminosi penetranti. La maggior parte di loro sono stelle, e le palle di fuoco rosse vicino ai bordi dei pilastri sono stelle appena formate, Secondo la NASA.

Non confonderli con le regioni simili al magma rosso intenso lungo la periferia interna di alcuni pennacchi. Ciò è causato dalla turbolenza delle stelle che si stanno ancora formando e sparando getti di materiale supersonico nello spazio dove si scontrano con altra materia. In breve, ecco come appare il caos cosmico.

Fortunatamente, queste epiche esplosioni e collisioni cosmiche sono lontane, a una distanza di circa 6.500 anni luce dalla Terra.

Questa regione dell’universo ha raggiunto la fama nel 1995 quando è stata fotografata dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Hubble ha condotto una campagna di follow-up nel 2014 e molti altri osservatori hanno puntato i loro obiettivi sulla regione all’interno della Nebulosa dell’Aquila.

NASA / ESA / CSA / STScI / Hubble Heritage Project / Joseph DePasquale / Anton M. Koekemoer / Alyssa Pagan



Il confronto tra la nuova immagine e la visione di Hubble del fenomeno cosmico rivela come lo strumento a infrarossi di Webb sia in grado di guardare attraverso le cortine di polvere e gas che ricoprono la scena.

La NASA e gli astronomi di tutto il mondo cercheranno immagini come questa e altri dati da Webb per ottenere una migliore comprensione del processo di formazione stellare.

Per il resto di noi, è un piacere per gli occhi giusto in tempo per Halloween.