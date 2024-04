Incontra il DFA Julio Teheran dopo un brutto inizio

MLB

Sembra che sia stato fatto da solo per Julio Teheran.

I Mets hanno designato il veterano destrorso per l'incarico martedì, un giorno dopo che aveva concesso quattro run su sei valide e due walk in due inning durante la vittoria dei Mets sui Braves lunedì sera ad Atlanta.

Con una mossa corrispondente, i Mets hanno richiamato il destro Dedniel Núñez dal Triple-A Syracuse.

Lunedì Julio Teheran lancia per i Mets contro i Braves. Immagini Getty

Teheran, 33 anni, ha firmato un contratto di major league con i Mets la scorsa settimana dopo che la squadra ha perso il titolare Taylor Miguel per uno stiramento alla spalla.

È stato il secondo successo nella rotazione dei Mets dopo che l'asso Kodai Senga è caduto all'inizio dell'allenamento primaverile per uno stiramento alla spalla.

Teheran, due volte All-Star con i Braves, era un free agent dopo aver trascorso l'allenamento primaverile con gli Orioles.

I Mets designarono Julio Teheran per l'incarico. USA TODAY Sport tramite Reuters Conn

Lo scorso anno è apparso in 14 partite (11 partenze) per i Brewers, lanciando con una ERA di 4,40 in 71 inning.

I Mets potrebbero convocare Jose Boto già venerdì, e lui potrebbe potenzialmente prendere la rotazione di Teheran sabato contro i Royals.

Buteau, 26 anni, ha iniziato la seconda partita di un doubleheader giovedì scorso contro i Tigers e ha concesso una corsa su tre valide e tre walk in sei inning con sei strikeout.

