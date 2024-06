Incontra Saurabh Netrawalkar, l’ingegnere Oracle di Mumbai che ha sbalordito il Pakistan nel Super Over

Il mondo del cricket è stato testimone del più grande shock nella storia della Coppa del Mondo (sia esso T20 o ODI) quando gli Stati Uniti hanno sconfitto il Pakistan nello scontro del Gruppo A giovedì sera. L’americano Saurabh Netrawalkar, nato a Mumbai, aveva bisogno di un brillante Super Over per stordire il Pakistan guidato da Babar Azam. Dopo che i punteggi erano pari in 40 over, Nethrawalkar è stato incaricato di difendere 18 punti nell’eliminatore one-over a Dallas. Nethrawalkar sfidò ogni previsione e condusse l’America alla vittoria. Ha mantenuto la calma e ha lanciato brillantemente concedendo solo 13 punti per una famosa vittoria.

Un uomo che una volta indossava la maglia indiana da junior, Netravalakar ha deluso le speranze del Pakistan di iniziare bene la Coppa del Mondo T20 del 2024, infondendo fiducia in tutti i giocatori di cricket in erba che aspirano a giocare sulla scena mondiale.

Chi è Saurabh Netrawalkar?

Nato il 16 ottobre 1991 a Mumbai, Nethrawalkar ha giocato per la squadra indiana U19 ai Mondiali del 2010. Ma i tornei in India non gli hanno permesso di affinare ulteriormente le sue capacità. Il pacer del braccio sinistro è uno di quei giocatori di bowling che possono generare ritmo e rimbalzare da qualsiasi tipo di superficie, ed è quello che ha fatto giovedì contro il Pakistan.

L’ex giocatore di cricket indiano U19 è arrivato negli Stati Uniti nel 2015 e quasi 9 anni dopo ha fatto la storia nello sport in cui voleva fare carriera. Nethrawalkar ha anche giocato nelle partite del Ranji Trophy per Mumbai ed è un ex compagno di squadra. Il veterano indiano vede protagonisti KL Rahul, Mayank Agarwal, Harshal Patel, Jaidev Unadgad e Sandeep Sharma.

Non solo un abile giocatore di cricket ma anche un brillante ingegnere, Nethravalkar ha dovuto bilanciare lo sport e la sua carriera come ingegnere informatico senior presso Oracle. Sebbene il lavoro di programmazione per l’azienda fosse il suo lavoro principale, la sua passione era il cricket e bilanciare i due si è rivelato un compito molto complesso. È stata la sua determinazione che lo ha visto gestire entrambi brillantemente e nella Coppa del Mondo T20 del 2024 è stato determinante nel fare la storia degli Stati Uniti.

Nel 2010, Nethrawalkar ha indossato la maglia indiana ai Mondiali U19, dove il giovane Pakistan di Babur ha deluso le loro speranze. La perdita è una pillola amara. Avanti veloce di 14 anni e ora pietra angolare della squadra statunitense, Nethrawalkar ha scritto una svolta poetica nella Coppa del Mondo T20 del 2024. Ha lanciato un sensazionale Super Over e ha portato gli Stati Uniti a una straordinaria vittoria contro il Pakistan di Babur.