L’ex membro del consiglio di amministrazione di Tesla afferma che non voterà per il pacchetto salariale da 56 miliardi di dollari di Musk

L’ex presidente del comitato di audit di Tesla e importante investitore nell’impresa di tecnologia pulita ha affermato che non sosterrà il pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari di Elon Musk e comprende perché altri investitori voteranno contro la proposta di retribuzione dell’amministratore delegato la prossima settimana.

“Guardate, Elon ha fatto un lavoro fenomenale. Ha costruito una delle aziende più trasformative di quest’epoca. Ma chiedere un aumento di stipendio di 55 miliardi di dollari nel momento esatto significa perdere i numeri trimestrali, rallentare la crescita e licenziare il 15% della forza lavoro.” “È, a dir poco, arrogante.”

Questo è secondo Steve Westley, che ha parlato giovedì alla CNBC. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Tesla dal 2007 al 2010 ed è l’ex controllore e direttore finanziario dello Stato della California. Westley ha fatto parte dei consigli di amministrazione dei due maggiori fondi pensione statali, CalSTRS e CalPERS, che investono più di 500 miliardi di dollari.

La realtà è che “un numero enorme di fondi pensione nel mondo”, compresi quelli della California, “voteranno probabilmente no”, ha detto Westley, aggiungendo che la prossima settimana sarà “un grande dramma, e tutti staranno a guardare”. “

Gli azionisti di Tesla sono pronti a decidere un voto ad alto rischio sul pacchetto salariale di Musk, che vale 56 miliardi di dollari al massimo livello. A gennaio, un giudice ha annullato il suo risarcimento A causa di problemi di governance, il consiglio di amministrazione di Tesla chiede agli azionisti di ratificarlo per la seconda volta durante l’assemblea annuale degli azionisti della prossima settimana. Il consiglio ha inoltre chiesto agli investitori di sostenere lo spostamento dello stato di costituzione della società dal Delaware al Texas, dove ha sede Tesla.

La base di investitori di Tesla è costituita da un mix di grandi investitori istituzionali tra cui Vanguard Group, che possiede il 7,2%, e Blackrock, che possiede il 5,9%. Secondo il rapporto degli azionisti di Tesla del 2024. Musk possiede anche una partecipazione significativa nella società e un esercito di piccoli investitori individuali che Tesla corteggia con annunci ed eventi. Gli investitori hanno iniziato a pubblicare sui social media quando votano sulle loro azioni e ad offrire consigli ad altri su come assicurarsi di votare in tempo per l’assemblea. Altri importanti investitori si sono schierati pubblicamente dalla parte di Musk.

Cathie Wood, toro Tesla di lunga data, Pubblicato giovedì su X “Nessun altro dirigente si allinea con gli azionisti come Musk”. Wood ha scritto che, sulla base del pacchetto salariale che sarà votato la prossima settimana, Musk lavorerà senza retribuzione dal 2018. Wood, fondatore, amministratore delegato e chief investment officer di Ark Investment Management, ha affermato che anche gli azionisti esistenti beneficeranno di altri cinque o più anni con Musk al timone.

“Come possono gli azionisti rinunciare al loro pacchetto retributivo dopo che Elon e gli azionisti si sono già assunti i rischi associati all’ascesa di Tesla e alla sconfitta dell’auto più venduta al mondo? Senza scrupoli!” Wood ha scritto.

Tuttavia, ci sono altri investitori che sono fortemente dalla parte di Westley. La redditività e la crescita sono rallentate a causa della fulminea ascesa di Tesla tra il 2018 e il 2021, ha affermato il fondatore di Westly Group. Inoltre, gli azionisti sono preoccupati per la capacità dell’azienda di fornire una Tesla a basso costo con piena capacità di guida autonoma.

“I fatti sul campo sono cambiati, e penso che sia per questo che probabilmente vedremo gli azionisti tornare con una prospettiva completamente diversa”, ha detto Westley.

Per quanto riguarda se Musk rimarrà o meno nel produttore di veicoli elettrici nel caso in cui la proposta non riuscisse a ottenere il sostegno della maggioranza, Westley ha affermato che non è chiaro.

“Se mi avessero chiesto un anno o due fa se Elon avrebbe lasciato Tesla, avrei detto non tra un milione di anni”, ha detto. “Ora, questa possibilità è un po’ più ambigua, vedremo.”

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.